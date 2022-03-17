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الجزائر

استعداداً لشهر رمضان..هذا ما أمر به وزير الداخلية

الشروق أونلاين
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استعداداً لشهر رمضان..هذا ما أمر به وزير الداخلية

اجتمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، الخميس، بولاة الجمهورية حيث وقف على ترتيبات شهر رمضان القادم والمشاريع التنموية على المستوى المحلي.

وجاء في بيان الوزارة أنه في “إطار متابعة التكفل بمختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن، أشرف السيد كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم الخميس 17 مارس 2022، على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بولاة الجمهورية”.

وخص هذا اللقاء في مستهل أشغاله-يضيف نفس المصدر–لـ “آخر الترتيبات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، حيث أعطى الوزير توجيهاته باتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية والطاقوية الأساسية، والتصدي لمحاولات خلق الندرة والمضاربة، مع الحرص على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ” بالإضافة إلى “دعم ومرافقة النشاط التضامني لمختلف الجمعيات الفاعلة خلال الشهر الفضيل وتهيئة ظروف التنشيط الثقافي والديني التي تسمح بخلق أجواء رمضانية في كنف السكينة والتكافل”.

وأما فيما يخص متابعة المشاريع التنموية على المستوى المحلي، جدد الوزير، -حسب البيان ذاته-“التأكيد على ضرورة التقدم في استكمالها بما يسمح بتسليمها في آجالها, لما تكتسبه من أثر بخصوص الاستجابة لانشغالات المواطن وتحسين إطاره المعيشي”.

كما تم خلال هذا اللقاء “تناول ملف الاستثمار المحلي وإنشاء مناطق النشاطات” حيث تم “التذكير بضرورة مواصلة مسار رفع العراقيل لفائدة المستثمرين ومرافقة حاملي المشاريع، فضلا على تسريع وتيرة تهيئة مختلف مناطق النشاط المصغرة التي تم إنشاؤها عبر بلديات الوطن”.

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