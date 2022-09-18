استعدادا لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.. الملك تشارلز الثالث يستقبل قادة العالم بقصر باكنغهام

يقيم الملك تشارلز الثالث حفل استقبال لمئات من الزعماء وكبار الشخصيات من بلدان مختلفة، بقصر باكنغهام، وذلك قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة الاثنين.

وسيتوافد نحو 500 من رؤساء الدول والشخصيات الأجنبية البارزة لحضور تجمع هو الأول من نوعه في لندن منذ عقود.

ومن بين قادة العالم المتوقع حضورهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الأيرلندي مايكل مارتن والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

لكن التركيز سيكون على حفل استقبال رسمي يستضيفه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام في وقت لاحق يوم الأحد.

وبالنسبة للعديد من القادة، ستكون هذه فرصتهم الوحيدة للالتقاء بشكل جماعي والانخراط في بعض الدبلوماسية.

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا حاول فتح نعش الملكة إليزابيث

ويوم 17 سبتمبر 2022، ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل اقترب من نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قاعة وستمنستر، وحاول فتح الغطاء.

وسارع رجال الأمن لاحتجاز الرجل قبل الساعة العاشرة مساء بقليل من مساء الجمعة، وهو ثاني يوم يتمكن فيه المشيعون من إلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة.

وقال مصدر لصحيفة “الغارديان” البريطانية إن الرجل اندفع خارج طابور المعزين وتمكن من تسلق الدرج ولمس التابوت، قبل أن يتم احتجازه بسرعة.

وكشفت اللقطات المصورة لحظة الإمساك بالرجل وطرحه أرضا من طرف الشرطة البريطانية وإخراجه من القاعة.

وأكد بيان صادر عن “سكوتلانديارد” أن قيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية اعتقلت رجلا في قاعة وستمنستر حاول الوصول إلى نعش الملكة، وأضافت أن الرجل اعتقل لارتكاب جريمة بموجب قانون النظام العام وهو رهن الاعتقال حاليا.

يذكر أن نعش الملكة إليزابيث الثانية ووضع في قاعة وستمنستر منذ يوم الأربعاء، بعد أن تم إحضاره من قصر باكنغهام للسماح للناس للمعزين بإلقاء نظرة الوداع على الراحلة.

“فيديو الملكة إليزابيث وهي ترمي الطعام للفقراء”.. ما حقيقته؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خخلال الأيام الماضية مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يعود للملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، وهي ترمي بالطعام لمجموعة من الأطفال الفقراء، رفقة سيدة أخرى.

وتظهر في الفيديو سيدتان ترميان قطعا نحو أشخاص يلتقطونها على الأرض، وجاء في التعليق المرافق “الملكة إليزابيث.. قمة الرقي عندما تطعم البشر كأنهم خراف”.

المقطع انتشر في إطار حملة قادتها بعض الصفحات لانتقاد الماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، لكن واقع الفيديو غير ذلك تماما.

الفيديو في الحقيقة مقتطعٌ من فيلم قصير للأخوين لوميير صوّر في فيتنام وعرض عام 1901 قبل سنوات من ولادة الملكة، وبدأ انتشاره غداة وفاتها.

وقالت وكالة فرانس برس إنه “بعد تقطيع الفيلم إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنّه من أفلام الشقيقين أوغست (1862-1954) ولوي (1864-1948) لوميير الشهيرين اللذين عرضا الصور السينمائية المتحرّكة الأولى في العالم”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد صوّر هذا الفيلم، من إخراج غابريال فاير، بين عامي 1899 و1900 في منطقة من “الهند الصينيّة الفرنسيّة” هي اليوم فيتنام، وعرض في فرنسا عام 1901 أي قبل ولادة إليزابيث الثانية بأكثر من عشرين عاماً.

ويظهر هذا الفيلم مشاهد حقيقية لسيدتين فرنسيتين ترميان قطعاً نقديّة لأطفالٍ من السكّان الأصليين، بينما استخدمت المنشورات المضللة نسخة مرمّمة من الفيلم.

صحف: هذا هو سر عدم زيارة الملكة إليزابيث لإسرائيل

غداة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية وبريطانية إلى أن الملكة زارت 120 دولة حول العالم على مدى سبعة عقود من الحكم، إلا إسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الملكة الراحلة “تخطت عن عمد” زيارة إسرائيل في عام 1984، عندما كانت في المنطقة وزارت الأردن، معربة حينها عن “إحباطها” بشأن المستوطنات وطائرات سلاح الجو، وفقا للصحيفة.

ولفت مقال نشرته صحيفة جورزاليم بوست إلى أن الملكة إليزابيث زارت تقريبا جميع دول الكومنولث، وقامت بـ 27 زيارة لكندا، وبعد بلوغها سن الخمسين زارت 43 دولة، من بينها دول في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكنها لم تذهب لإسرائيل أبدا.

“هذا الأمر سوف يظل طويلا محلا للتساؤل”، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، مئير مصري، لموقع “الحرة”.

ويضيف “أتفهم هذا الاستياء تماما، إذ تربعت الملكة الراحلة على مدى سبعة عقود على عرش مجموعة من الدول الهامة والكبيرة، والتي تربطها بإسرائيل وبالشعب اليهودي صلات قديمة ومصالح متعددة، سواء تحدثنا عن المملكة المتحدة التي استقلت عنها إسرائيل أو عن بلدان مثل كندا وأستراليا تربطها بنا علاقات صداقة قديمة ومتميزة”.

ولفت مصري إلى أن “ملك بريطانيا هو أيضا رئيس الكنيسة الأنجليكية التي لديها ممتلكات ورعايا في إسرائيل؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الراحلة إليزابيث الثانية لم تقم بزيارة واحدة للأراضي المقدسة”.

ورغم التصريحات “المتعاطفة” التي أدلت بها حول معاناة الفلسطينيين واستنكارها للأفعال الإسرائيلية، استقبلت الملكة الراحلة قادة إسرائيل آنذلك حاييم هرتسوغ وعيزر وايزمان، ومنحت الرئيس السابق شيمعون بيريز وسام الفروسية الفخري.

وكشف مقال جورازيلم بوست أن الزيارة الوحيدة الرسمية إلى إسرائيل كانت لـ الأمير ويليام، وسبقها زيارات غير رسمية من زوج الملكة دوق أدنبرة وأبنائها الأمير إدوارد والأمير تشارلز حينها.

وحول التكهنات لعدم زيارة الملكة الراحلة لإسرائيل، حدد أستاذ العلوم السياسية مصري سببين “الأول حرص مبالغ فيه على مجاملة العالم العربي والإسلامي الذي طالما اعتبر إسرائيل عدوا له ومصدرا للتهديد؛ حتى وإن تغيرت تلك الصورة النمطية التي عفى عليها الزمن وتطورت الأفكار”.

وثانيا “ربما الحرص على عدم إغضاب المكون الإسلامي في المملكة المتحدة الذي كثيرا ما اعتبر أن بريطانيا انحازت للحركة الصهيونية في السابق وساهمت في إنشاء دولة إسرائيل”، مشيرا إلى أن “هذا تصور شائع ومغلوط، حيث أن الحركة الصهيونية اصطدمت ببريطانيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي ودارت اشتباكات مسلحة بين قوات الانتداب ووحدات الحماية في مناطق الحكم الذاتي اليهودي في إسرائيل قبل عام 1948”.

ودعا مصري إلى “مراجعة” الفكرة السائدة في العالم العربي بخصوص دعم بريطانيا للحركة الصهيونية وإسرائيل، مضيفا أن “بريطانيا من الدول القليلة في الغرب التي لم تصوت لصالح قرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، بل اكتفت بالامتناع عن التصويت”.

ويعزو مقال جورزاليم بوست عدم زيارة الملكة لإسرائيل لـ”اعتقاد بأن وزارة الخارجية البريطانية نصحت الملكة بذلك” بسبب مخاوف من “المقاطعة وحظر النفط”.

وأرجعت تقارير إعلامية سبب عدم الزيارة إلى “التوترات التي لا تنتهي في المنطقة” والمرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق ما نقل موقع “إكسبرس” عن تقرير سابق لصحيفة “تلغراف”.

وأضاف الموقع أن “زيارة ملكية إلى أمة غير مستقرة لا تعتبر حكيمة”، وأن هناك “الكثير من السياسات العالقة في إسرائيل، ومن الأفضل تجنب هذه التعقيدات تمام من خلال عدم الذهاب إلى هناك”.

بالفيديو.. هكذا كانت الزيارة الوحيدة للملكة إليزابيث إلى الجزائر

زارت الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس، الجزائر، مرة وحيدة أواخر أكتوبر 1980، رفقة زوجها الأمير فيليب لتقديم واجب العزاء والتضامن مع ضحايا زلزال الشلف.

وسبق لموقع Getty Images، عرض تسجيل فيديو نادر، تظهر فيه ملكة بريطانيا إليزابيث، خلال زيارة لها مرفوقة بزوجها الأمير فيليب إلى الجزائر عام 1980.

وأظهر تسجيل الفيديو النادر، زيارة ملكة بريطانيا إليزابيث إلى ولاية الشلف بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الولاية في أكتوبر من عام 1980.

كما أظهرت صور و فيديو الملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فيليب وهما يتفقدان المدينة ويقومان بزيارة إلى المتضررين من الزلزال في المستشفيات.

كما نشر الموقع صورة نادرة للملكة إليزابيث الثانية، وهي تصل إلى الجزائر في زيارة رسمية وتنزل من اليخت الملكي “بريتانيا” برفقة زوجها الأمير فيليب والوزير دوغلاس هيرد خلال شهر أكتوبر 1980.

كما زارت الملكة إليزابيت الثانية مدينتي الجزائر العاصمة، وتيبازة التي كان لها جولة عبر معالمها الأثرية ونالت الملكة وقتها استقبالا رسميا وشعبيا حافل بميناء العاصمة.

بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما

ويوم 8 سبتمبر 2022، توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، حسب ما أعلن عنه قصر باكينغهام (القصر الملكي). وسيخلف الأمير تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.

وجاء في بيان قصر باكينغهام:”توفيت الملكة بسلام في بالمورال (قلعة ملكية في اسكتلندا) بعد ظهر اليوم”.مضيفا: “الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا”.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيكون ابنها الأكبر تشارلز ملكا لبريطانيا، وقائدا لـ 14 دولة تحت التاج البريطاني، على غرار أستراليا، كندا، ونيوزليندا.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، إن البلاد بأكملها قلقة بشأن الأخبار المتعلقة بصحة الملكة إليزابيث الثانية التي تعاني منذ أكتوبر 2021 من مشكلات سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وكتبت تراس على “تويتر”: “الدولة بأكملها تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم. أفكاري وأفكار الناس في جميع أنحاء بريطانيا مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت”.

وأعلن قصر باكينغهام، الخميس، أن أطباء الملكة البالغة من العمر 96 عاما “قلقون” بشأن صحتها، وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية”.

وأضاف القصر في بيان إن “الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال”.

وتوجه ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وابنه الأمير وليام، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال، بعد الأنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها، بحسب رويترز.

هذا ما كتبته الملكة إليزابيث في الرسالة التي وضعتها على تابوت زوجها!

واصلت الملكة إليزابيث الثانية، تقاليدها، حيث خطت رسالة بيدها ووضعتها على تابوت زوجها الأمير فيليب، أثناء جنازته التي أقيمت السبت 17 أفريل في قلعة وندسور.

وبحسب برنامج “توداي” الأمريكي، فإن الملكة وضعت إكليلا من الزهور، ورسالة مفجعة بخط يدها لم يكن واضحا ما تحتويه، ولكن بينت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحمل عبارة “أحبك”.

وقالت بعض المصادر بأن الرسالة تقول “حبيبتك ليليبت”، إذ يستخدم “ليليبت” من طرف المقربين في العائلة، وهو لقب تلقته الملكة عندما كانت صغيرة لأنها لم تستطع نطق اسمها.

وكان من المعروف أن الأمير الراحل فيليب يستخدم هذا اللقب في رسائله إليها، عندما كتب مرة إلى الملكة الأم ، “عزيزتي ليليبيت؟ أتساءل عما إذا كانت هذه الكلمة كافية للتعبير عما بداخلي”.

هل بكت الملكة إليزابيث حقا على وفاة زوجها؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 10 أفريل، صورة للملكة إليزابيث الثانية وهي تبكي، وذلك مباشرة بعد وفاة زوجها.

وظهرت الملكة في الصورة بلباس أسود والدمعة على خدّها والتأثر الشديد باد على وجهها.

وقال ناشطون إن دموع الملوك تنزل عندما يكون الجرح عميقاً جداً والملكة تبكي عشرة 70 سنة بينها وبين زوجها الأمير فيليب، الرجل الذي ظل يمشي خلفها مثل ظلها.

وبحسب ما أفاد تقرير حول تقصي صحّة الأخبار فإن الصورة ملتقطة للملكة في العام 2002 ولا علاقة لها بوفاة زوجها بدليل أنها تظهر فيها أصغر سنّا.

وأضاف التقرير إن المناسبة كانت تكريم الجنود البريطانيين الذين قضوا في الحرب.

والصورة بحسب وكالة فرانس برس منشورة في صحيفة “تلغراف” البريطانيّة، ضمن مجموعة صور للملكة، وقد التقطها مارك ستيوات وهو مصوّر العائلة الملكيّة البريطانيّة لأكثر من 25 سنة.

وأضافت الوكالة إن الصورة ملتقطة في 7 نوفمبر 2002 في الحديقة التذكارية في ويستمينيستر في لندن، خلال التكريم السنوي للجنود البريطانيين الذي قضوا في الحرب.

وكانت المرّة الأولى التي تشارك فيها الملكة إليزابيث في هذه المناسبة من دون والدتها التي توفيت في 30 مارس 2002 والتي كانت تتولى عادة هذه المراسم.

هذا ما قالته الملكة إليزابيث عن زوجها في الذكرى الـ 50 لزواجهما!

نشر حساب العائلة الملكية البريطانية، السبت، على موقع “تويتر” خطاب تقدير من الملكة إليزابيث الثانية لزوجها الأمير فيليب بمناسبة الذكرى الـ50 لزواجهما.

ونُشر مقتطف من هذا الخطاب الذي ألقته الملكة عام 1997، على تويتر في اليوم التالي لوفاة الأمير فيليب عن عمر يناهز 99الـ عاماً.

وقالت إليزابيث: “لقد كان، بكل بساطة، مصدر قوتي ولا يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها، وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين كبير”.

وألقى فيليب آنذاك هو الآخر كلمات امتنان لزوجته الملكة، حيث قال: “أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه هو أن التسامح المكون الأساسي الوحيد لأي زواج سعيد. صدقوني أن الملكة تتمتع بقدر كبير من التسامح”.

وأعاد حساب العائلة المالكة على “تويتر” نشر صورة للزوجين التقطتها المصورة آن ليبوفيتز، كانت قد نشرت للمرة الأولى عام 2016 في عيد ميلاد الأمير فيليب الخامس والتسعين.

وتزوج الأمير من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.