استعدادًا للدخول الاجتماعي.. سعيود يجتمع بولاة الجمهورية

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أمس الخميس، لقاءا تنسيقيا مع ولاة الجمهورية تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع تناول عددا من المحاور ذات الأولوية والمندرجة في إطار التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وكذا الاستجابة للانشغالات التنموية التي تعني المواطن يضيف ذات المصدر.

وتم إسداء جملة من التعليمات المباشرة المتعلقة لاسيما بالدخول المدرسي والجامعي حيث تم التأكيد على “ضرورة الالتزام بتوفير الخدمات الضرورية للتمدرس من نقل وإطعام مدرسي مع انطلاق الموسم مع إعطاء بالغ الأولوية للتلاميذ على مستوى المناطق البعيدة، ومراعاة شروط السلامة والنظافة على مستوى الهياكل التربوية والجامعية، مع التحقق من التأهيل المهني للسائقين والحرص بكل مسؤولية على سلامة أبنائنا”.

كما تم الاعلان – يضيف البيان- عن إنشاء لجان محلية للمتابعة تنطلق في العمل منذ اليوم الأول للدخول المدرسي و تعمل على الاستدراك العاجل للاختلالات المرصودة.

وبخصوص التحضير لموسمي الخريف والشتاء، فقد حثت تعليمات الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال الوقائية والاحترازية من مخاطر التقلبات الجوية والآثار التي قد تنجم عنها، صونا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم وكذا تفاديا للخسائر التي تسببها على البنية القاعدية، وحمل كافة المصالح التقنية المعنية، والمؤسسات المحلية على متابعة هذا المحور بصفة عاجلة ومتواصلة.

كما تم التأكيد على ضرورة الحرص على التكفل بالنقاط السوداء وتدابير حماية المدن والتجمعات السكنية، على أساس برنامج استباقي، يتم تجسيده بالاعتماد على الأغلفة المالية المتاحة ضمن البرامج القطاعية و المحلية المختلفة.

كما قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل عددا من التوجيهات المرتبطة بتعزيز جهود تأمين المواطنين وممتلكاتهم، ومجابهة الجريمة بأنواعها.

وبالمناسبة، أعلن سعيود عن تبني مقاربة قائمة على التواصل الدائم مع ولاة الجمهورية، وتكثيف التنسيق المركزي المحلي قصد تكفل فعال بمختلف الملفات القطاعية، كما أقر اجتماع تنسيقي شهري لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من ولاة الجمهورية وإطارات مركزية بخصوص مختلف المحاور المعنية بجدول اعمال الاجتماع، سمحت بالتطرق لعدد من المحاور المتعلقة بتسيير الشأن المحلي ومناقشة سبل التكفل بالانشغالات ذات الصلة.