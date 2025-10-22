استعد 10 سنوات من شبابك بإيقاف هذه الخاصية في هاتفك!

إن إيقاف تشغيل الإنترنت على هاتفك لمدة أسبوعين قد يُساعد دماغك على أن يبدو ويشعر ويعمل وكأنه أصغر بعشر سنوات، وفقا لدراسة علمية حديثة.

لإجراء الدراسة، استعان الباحثون بـ 467 مشاركا كنديا وأمريكيا، بمتوسط عمر 32 عامًا، كان ما يقرب من ثلثي المشاركين (63%) من الإناث، و29% من الطلاب، و42% منهم يعملون بدوام كامل.

قسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، قامت المجموعة الأولى بتنزيل تطبيق حجب الإنترنت تطبيق Freedom خلال أول أسبوعين من الدراسة.

بينما استخدمت المجموعة الثانية الإنترنت خلال الأسبوعين التاليين، أكمل المشاركون ثلاث استبيانات بفارق أسبوعين لتقييم قدراتهم الإدراكية.

بعد انقطاع الإنترنت، انخفض وقت استخدام المجموعة الأولى للشاشات من 314 دقيقة يوميا إلى 161 دقيقة يوميا، أي بنسبة تزيد عن 51%.

بينما ارتفع المعدل إلى 265 دقيقة يوميا خلال الأسبوعين التاليين، بمجرد عودة قدرتهم على تصفح الإنترنت على هواتفهم – فقد كان أقل بنسبة 15٪ مما كان عليه قبل التجربة.

كما كشفت البيانات أن 91٪ من المشاركين أفادوا بتحسن صحتهم النفسية، وهذا رقم أكبر مما وجده العلماء لدى الأشخاص الذين تناولوا مضادات الاكتئاب خلال فترة الأسبوعين نفسها، بحسب موقع parade.

فوائد مهمة

وكانت هناك فوائد أخرى لصحة دماغ المشاركين أيضا، حيث أفاد الكثيرون بنوم أفضل وراحةٍ أطول وأكثر جودة.

انخفضت مستويات القلق بشكل ملحوظ، لا سيما بين أولئك الذين كانوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة قبل الدراسة.

وبينما تزامنت الأيام القليلة الأولى مع بعض أعراض الانسحاب الرقمي – مثل الأرق والإشعارات الوهمية – أفاد معظم المشاركين بشعورهم بمزيد من الحضور الذهني بحلول نهاية الأسبوع الأول.

تحسن متواصل

ولم تكن هذه التحسينات عابرة، فقد أظهرت تقييمات المتابعة التي أُجريت بعد أشهر أن العديد من الأشخاص حافظوا على تركيزهم المتزايد وانخفض قلقهم. حتى كبار السن لاحظوا تحسنًا، مما يتحدى فكرة أن أدمغة كبار السن أقل مرونة.

يؤكد الخبراء أن الفكرة الأساسية ليست التخلي عن الهاتف، بل توفير فترات راحة منتظمة من الإنترنت عبر الهاتف.

مع تزايد الاهتمام بصحة الدماغ المرتبطة بالهاتف والإنترنت، تستكشف شركات التكنولوجيا أدوات تدعم هذا النوع من التخلص من السموم الرقمية، وفقا لموقع bgr.

كيف تقلل من تصفح مواقع التواصل؟

إذا لم تتمكن من عدم التواصل بالأنترنت لمدة أسبوعين، حاول على الأقل التقليل من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي التي تسرق منك ساعات طويلة وتسبب لك التوتر والاكتئاب دون أن تدري.

التخلّص من الإشعارات الفورية

التخلّص من هذه الإشعارات سيجعلك تعتاد على الابتعاد عنها لفترات أطول، قد تجد نفسك لا تتحقّق منها ليوم كامل.

إلغاء تثبيت تطبيقات التواصل الاجتماعي

يجب عليك إلغاء تثبيت جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي من هاتفك وتسجيل الخروج منها على جهاز الكمبيوتر.

هذه طريقة بسيطة للتخلص من إغراء تصفح حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة مع أن البداية قد تكون صعبة، إلا أنك ستكتشف في النهاية فوائد عدم التعلق بها.

ابحث عن مصادر تشتيت جديدة

عند التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ابدأ بالبحث عن طرق أخرى لتشتيت انتباهك لتجنب القلق الناتج عن الابتعاد عن صفحتك الرئيسية. مارس هواية جديدة، الرياضة، أو تطوّع، أو اقرأ كتابًا، أو قابل صديقًا وجهًا لوجه.

البحث عن بدائل

إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع دائم، فابحث عن بدائل مثل النشرات الإخبارية أو موجزات RSS ذات الصلة.

وإذا كان عليك ترسيخ حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي، فضع حدودا، مثل تسجيل الدخول مرة واحدة أسبوعيا لمراجعة الرسائل وجدولة محتوى الأسبوع التالي.

يمكنك أيضًا تفويض مسؤوليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الاستعانة بمصادر خارجية لتتمكن من الاستغناء عنها.

حدد وقت معين

لتبسيط الأمر، لا تتوقف فجأة، حدد وقتك على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أوقف حساباتك لمدة أسبوع، ثم أسبوعين، ثم نهائيًا، كما سترى، هذه ليست نهاية العالم، وستُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك النفسية، حسب ما نصح به موقع lifehack.