استعراض آفاق التعاون وسبل توسيعه بين الجزائر واليابان

خلال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين البلدين..

استعرضت وزارتي الخارجية الجزائرية واليابانية، بالجزائر العاصمة، آفاق التعاون وسبل توسيعه ليشمل مجالات أخر بين البلدين.

وجاء هذا على هامش انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية اليابانية. حيث تندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين سنة 2010، حسب بيان الخارجية.

وترأس اللقاء كل من المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية ناصر بوشريط. والمدير العام المكلف بمنطقة “الشرق الأوسط وإفريقيا” بوزارة الشؤون الخارجية اليابانية ناغاوكا كانسوكي.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر واليابان، حيث جددا استعدادهما للعمل من أجل الارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتهما وإلى مستوى الامكانات والمؤهلات التي يمنحها اقتصادا البلدين.