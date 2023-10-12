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العالم
بالتزامن مع عدوان إسرائيلي شامل على الفلسطينيين

استعراض عسكري مصري بمناسبة ذكرى حرب 1973 ضد الاحتلال

الشروق أونلاين
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استعراض عسكري مصري بمناسبة ذكرى حرب 1973 ضد الاحتلال
أرشيف
الرئيس المصري

أشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس، على استعراض عسكري بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973، التي خاضها الجيش المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وشهد الاستعراض حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، طلعات جوية “لطائرات إف 16 من الجيل الرابع، ومقاتلات ميراج 2000، إلى جانب المقاتلات متعددة المهام”.

كما قدّم الرئيس المصري التحية في خلال الاستعراض لأعلام الدول العربية المشاركة في حرب أكتوبر التي حرّرت شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، على غرار الجزائر.

وتتزامن ذكرى الحرب العربية الأخيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي هذه السنة، مع عدوان شامل تشنّه قوات الكيان ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” السبت الماضي.

السيسي يقدّم التحية لأعلام الدول العربية المشاركة في حرب أكتوبر

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