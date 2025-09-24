-- -- -- / -- -- --
استعطفت الناس ثم أثارت غضبهم.. ماذا فعلت بلوجر مصرية؟!

أثارت بلوجر مصرية، موجة من الغضب بسبب تلاعبها بمشاعر الناس، وذلك بادّعائها أنها لا تملك المصاريف المدرسة لأطفالها، بينما الحقيقة غير ذلك.

وظهرت المرأة الشابة عبر صفحتها الرسمية على ” تيك توك”، وهي تستغيث بوزير التربية والتعليم، لرفع أسماء أولادها من الغياب بسبب عدم قدرتها على دفع مصاريفهم المدرسية المختلفة بسبب ظروف المعيشة الصعبة.

وذكرت السيدة في استغاثتها أنها تعاني من ظروف صحية وليس لديها مصدر دخل ولا تستطيع تحمل نفقات طفليها للذهاب إلى المدرسة، وفقا لموقع “القاهرة 24”.

وأثار الفيديو الذي تجاوز مليوني مشاهدة خلال ساعة واحدة فقط حالة من الجدل، ولقي تفاعلا كبيرا وتعاطفًا واسعا بين آلاف المتابعين الذين وصفوها بالأم المكافحة، غير أن المفاجأة سرعان ما قلبت التعاطف إلى غضب ضد صاحبة الفيديو.

وتبيّن أن السيدة هي البلوجر الشهيرة على تطبيق تيك توك “جميلة”، والمعروفة بنشر مقاطع راقصة وتلقي هدايا رقمية مرتفعة القيمة، التي تعادل الواحدة منها نحو 5.43 دولار “7500 جنيه مصري تقريبًا”، بحسب موقع “شبابيك”.

كما أظهر حسابها على المنصة امتلاكها قاعدة كبيرة من الداعمين والمتابعين، خاصة من دول الخليج.

واتهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي جميلة، بالتمثيل واستغلال مشاعر الناس لتحقيق نسب مشاهدة وأرباح مالية، معتبرين أن مظهر حياتها وملابسها لا يعكس صورة الأم المكافحة التي حاولت تجسيدها.

وانتقد آخرون السماح بانتشار مثل هذه الفيديوهات، التي قد تشوه صورة المواطن المصري وتفتح الباب أمام سخرية وتهكم من جنسيات أخرى.

وذهب بعض المتابعين إلى المطالبة بفتح تحقيق من وزارة الداخلية حول ما وصفوه بـ”ادعاءات كاذبة وتشويه للواقع”.

في المقابل، رأى فريق آخر أن القضية، حتى وإن كان الفيديو جزءً من تمثيل، تعكس حقيقة معاناة شريحة واسعة من الأسر المصرية، خاصة مع بداية العام الدراسي وارتفاع تكاليف المدارس والمواصلات والدروس الخصوصية.

