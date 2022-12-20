استعمال التوقيع الإلكتروني ابتداء من 2 جانفي 2023

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن:

سيشرع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي المقبل، في استعمال التوقيع الإلكتروني، حسب ما كشف عنه، الثلاثاء، الوزير، كمال بداري، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة “قفزة هامة في مجال رقمنة القطاع وحوكمته”.

وفي تصريح للصحافة على هامش تدشين مؤسسة فرعية ذات طابع اقتصادي بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، بالعاصمة، أضاف الوزير في ذات السياق أن قطاعه قام بإعداد “مخطط رئيسي رقمي يتكون من 102 مشروع أو برنامج رقمي، يهدف إلى الوصول لاسيما إلى صفر ورق”، مشيرا إلى أن المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، خالية من الملصقات الورقية لاستعمالها الطرق الحديثة في تعاملها سواء داخل أو خارج المؤسسة.

وعن تدشين أول مكتب دراسات فرعي بالمدرسة، أكد الوزير أن هذا الإنشاء الذي سيتبعه “إنشاء مكاتب دراسات أخرى على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية”.

وذكر بداري أن هذا التدشين يأتي في إطار توجيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمنحه الحرية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية من أجل إنشاء مكاتب دراسات تجارية، وبالتالي “اعتبار البحث العلمي والابتكار محددين أساسيين للتنمية الاقتصادية”، وكذا في إطار توجه المدرسة نحو ريادة الأعمال إضافة إلى التكوين والبحث العلمي، وبالتالي “التقرب أكثر نحو المحيط الاقتصادي والاجتماعي والاستعمال الابتكاري والإبداع عنصرا هاما في التحول التكنولوجي”.

وأضاف أن تدشين هذا النوع من المكاتب سيكون “قيمة مضافة من أجل تحويل الابتكار والرأسمال المعرفي إلى منتوج وخدمة قابلة للتسويق”.

من جهتها، أوضحت مديرة المدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، كهينة جيار، أن الهدف من إنشاء المدرسة الفرعية هو تثمين النشاط العلمي داخل وخارج المدرسة وتفعيل النشاط المقاولاتي عند المتخرجين الجدد والمؤسسات الناشئة، وكذا توفير خدمات تتماشى مع نشاطات المدرسة، مشيرة إلى أن النشاطات المراد تقديمها تتمثل في “العمل البحثي والتكوين وتنشيط الفعاليات العلمية والخدمات المختلفة المتعلقة بالهندسة المعمارية والعمران”.