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استعمال السكر في الخرسانة.. حجز 11 طنا بالعاصمة

الشروق أونلاين
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استعمال السكر في الخرسانة.. حجز 11 طنا بالعاصمة
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قام الدرك الوطني بحجز كمية من السكر المدعم والذي يستعمل كبديل لمادة كيميائية تضاف للخرسانة.

وحسب بيان للدرك، فقد تمكن عناصر فرقة حماية البيئة من حجز كمية معتبرة من مادة السكر المدعم، وهذا بعد ورود معلومات مؤكدة.

المعلومات أفادت بقيام شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة بإقتناء وتخزين هذه المادة وإستعمالها كبديل لمادة كميائية في صناعة المضافات على الخرسانة.

وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وبالتنسيق مع أعوان التجارة لولاية الجزائر تمت مداهمة الشركة.

العملية مكنت من ضبط وحجز 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر مع توقيف أربعة  أشخاص متورطين في القضية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيتم تقديم المعنين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة المضاربة الغير مشروعة بما فيها تخزين مواد كثيرة الطلب لإحداث ندرة في السوق.

كما سيتم متابعتهم بتهمة إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، تحويل بضاعة عن طابعها الإمتيازي، الغش بأي وسيلة كانت (التركيبة)، عدم مطابقة وسم المنتوج.

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