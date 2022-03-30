استعمال حليب الأكياس في المقاهي..وزارة التجارة تتوعد بعقوبات فورية

أكدت وزارة التجارة انه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الاقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم، وهو ما سيترتب عليه عقوبات فورية.

وجاء في إعلان للوزارة ” في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه يمنع منعا باتا إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات و القشدة و اللبن و المثلجات…الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات”.

وأوضحت الوزارة أن كل الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش.

وفي هذا الشأن، دعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا وكل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022، سوف يترتب عليها اتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.