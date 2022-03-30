-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلينكن: لا يوجد تغير في موقف الولايات المتحدة بخصوص ملف الصحراء الغربية
الجزائر

استعمال حليب الأكياس في المقاهي..وزارة التجارة تتوعد بعقوبات فورية

الشروق أونلاين
  • 198
  • 0
استعمال حليب الأكياس في المقاهي..وزارة التجارة تتوعد بعقوبات فورية

أكدت وزارة التجارة انه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الاقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم، وهو ما سيترتب عليه عقوبات فورية.

وجاء في إعلان للوزارة ” في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه يمنع منعا باتا إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم ومنتجي المرطبات و القشدة و اللبن و المثلجات…الخ،  وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات”.

وأوضحت الوزارة أن كل الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش.

وفي هذا الشأن، دعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة الالتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا وكل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022، سوف يترتب عليها اتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.

مقالات ذات صلة
حذار من شهادات المدارس الخاصة غير المعتمدة

حذار من شهادات المدارس الخاصة غير المعتمدة

انطلاق أول شحنة لحوم من تمنراست لتموين أسواق الشمال

انطلاق أول شحنة لحوم من تمنراست لتموين أسواق الشمال

10 سنوات في حق الإخوة بن عمر وأويحيى وسلال

10 سنوات في حق الإخوة بن عمر وأويحيى وسلال

حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة.. الشرطة تصدر بيانا

حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة.. الشرطة تصدر بيانا

فرق جديدة مدربة لمحاصرة عصابات الأحياء السكنيّة

فرق جديدة مدربة لمحاصرة عصابات الأحياء السكنيّة

مصدر دبلوماسي للشروق: “بلينكن لم يشر ولا مرة الى اعادة فتح أنبوب الغاز مع المغرب “

مصدر دبلوماسي للشروق: “بلينكن لم يشر ولا مرة الى اعادة فتح أنبوب الغاز مع المغرب “

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد