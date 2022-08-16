استعمال سلاح ناري في شجار جماعي بأم البواقي

سقوط جرحى وتوقيف مشاركين في المواجهات

عاش وسط مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، مساء الإثنين، على وقع شجار جماعي عنيف، شارك فيه ما لا يقل عن عشرة أشخاص، استعملوا قضبانا وسلاسل وسواطير وسيوفا ومسدسا تقليدي الصنع، ولولا التدخل السريع لمصالح الأمن لكانت العواقب حزينة، حيث قام رجال الشرطة بتوقيف أربعة من المتورطين في الشجار الجماعي، كانوا مدججين بأسلحة بيضاء ونارية محظورة.

مصالح الشرطة بعين البيضاء وصلها بلاغ من سكان وسط المدينة فتحركت بسرعة، فاتضح بأن الأمر يعني وقوع شجار بين مجموعتين من الشباب في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في القضية مع حجز عدد من الأسلحة البيضاء المحظورة لديهم وأيضا بعد تفتيش سياراتهم ومساكنهم والمتمثلة في ثلاثة سيوف تقليدية الصنع كبيرة الحجم وسكين كبير الحجم وساطور وعصا خشبية إضافة إلى سلاح على شكل مسدس تقليدي الصنع، المشتبه فيهم البالغون من العمر ما بين 25 و27 سنة أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية إنشاء عصابة أحياء تقوم بارتكاب أفعال لغرض بث الرعب في أوساط الأحياء من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الغير باستعمال أسلحة نارية وبيضاء مختلفة، وسيتم تقديمهم أمام نيابة محكمة عين البيضاء اليوم الأربعاء.