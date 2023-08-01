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الجزائر
مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات:

استغلال أجهزة متطورة للرصد المبكر للحرائق

وهيبة. س
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استغلال أجهزة متطورة للرصد المبكر للحرائق
أرشيف

أكد مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، سعيد سي علي، في تصريح لـ”الشروق”، أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي مهم جدا في مواجهة حرائق الغابات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن التقلبات المناخية والاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة عن حماية الغابات تحتاج اليوم للتعاون والتنسيق مع الجامعات ومعاهد البحوث والتكنولوجية المتطورة، لإيجاد تقنيات أكثر تطورا قصد رصد وتحديد الأخطار التي تحدق بالغطاء النباتي والغابي، في اللحظة المناسبة، وفي بداية هذه الأخطار.
وقال ذات المدير، إن الأجهزة العملياتية الحديثة التي بحوزة المدرية العامة للغابات، مكنت هذه السنة من محاصرة الحرائق في وقتها، وقللت من الخسائر التي كانت تنتج جراء هذه الكوارث.
وثمن مدير حماية الغابات والحيوانات بالمدرية العامة للغابات، الاختراع الذي أعلن عنه مركز تنمية التكنولوجيا المتطورة ببابا حسن بالعاصمة، والمتعلق برصد مخاطر الحرائق في الغابات، حيث أبرمت المديرية اتفاقية مع هذا المعهد، للاستفادة من هذا الجهاز مستقبلا بعد إخضاعه للتجربة، وصنع 10 نماذج منه كمرحلة أولى، ويوضع هذا الأخير في برج مراقبة، ويرصد بتقنية عالية إنذارات أولية لبداية شرارة الحريق في مكان ما داخل الغابة، ثم يبعث بعدها رسائل رقمية إلى الجهات المعنية.

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