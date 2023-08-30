استغلال “احتياطي” أساتذة الإنجليزية والرياضة طيلة الموسم

يمكن استدعاءهم لتعويض المربين غير الملتحقين وعند الحاجة

شرعت مديريات التربية للولايات في تسليم أساتذة مادة اللغة الانجليزية والتربية البدنية الجدد، مقررات التعيين موقعة ومختومة، وذلك بناء على المناصب الشاغرة المطلوبة للتوظيف، على أن يتم إخضاعهم “لتكوين تهيئي” مدته 12 يوما ابتداء من تاريخ الـ3 سبتمبر الداخل، في حين تقرر بالمقابل الاستغلال العقلاني لقوائم الأساتذة “الاحتياطيين” من دون إسقاطها، على أن يتم اللجوء إليها في حالات قانونية حددتها الأحكام والضوابط الساري العمل بها.

أفادت مصادر “الشروق” أنه نظرا للعدد الكبير للمترشحين الذين سجلوا أنفسهم إلكترونيا عبر منصة رقمية أطلقتها وزارة التربية الوطنية في فترتين منفصلتين “من الـ8ماي إلى غاية 25 منه” و”من 18 جوان إلى الـ5 جويلية المنصرم”، وذلك قصد الاستفادة من التوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية للمستويات الخمسة بمرحلة التعليم الابتدائي، وكذا لتدريس مادة اللغة الانجليزية لأقسام الرابعة، فإنه تقرر إدراجهم ضمن “القوائم الاحتياطية” من دون إسقاط أسمائهم، ليتم الاستعانة بهم بصفة عقلانية حسب درجة الاستحقاق، وبناء على ترتيب استحقاقي تفاضلي، في حالة عدم التحاق المترشحين المقبولين بمناصب عملهم لأي سبب، وكذا في حالة تفجير أفواج تربوية جديدة لأقسام الثالثة أو الرابعة ابتدائي.

وأضافت مصادرنا بأن قوائم المترشحين الاحتياطية، ستبقى سارية المفعول، طيلة الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، إذ تم الترخيص لمصالح مديريات التربية للولايات المختصة، باستدعاء أي مترشح تتوفر فيه شروط التوظيف المنصوص عليها قانونا، لأجل تغطية الشغور البيداغوجي إن طرح في الميدان، وذلك تجنبا لترك أقسام فارغة بدون مربين وكذا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين بمنحهم حقهم كاملا في التمدرس.

وفي نفس السياق، شرع مديرو التربية الـ60، في تسليم “مقررات التعيين”، لفائدة 4144 أستاذ مادة الانجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، و12877 أستاذ متخصص لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية، وتبقى العملية مستمرة إلى غاية الخميس 31 أوت حسب ما أشار إليه المنشور الوزاري المتضمن الإجراءات العملياتية الـ135 الخاصة بالدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم.

تجدر الإشارة أن الأساتذة المتخصصين لتأطير مادتي اللغة الانجليزية والتربية البدنية والرياضية، قد تم توظيفهم، بناء على “قاعدة انتقاء” ثابتة تضمنت مجموعة معايير وأولويات تتعلق أساسا بالجوارية أو البلدية مقر تواجد المنصب المالي، أقدمية المؤهل العلمي، تطابق الشهادة الجامعية مع التخصص المطلوب للتوظيف والخبرة المهنية المكتسبة، وذلك تحسبا للانطلاق في إخضاعهم “لتكوين تهيئي” تأهيلي حول برامج التدريس المصادق عليها من قبل الجهات المختصة، في الفترة بين الـ3 والـ14 سبتمبر المقبل أي على مدار 12 يوما، على أن يلتحقوا بمناصب عملهم في حدود الـ17 سبتمبر.

وستقوم مديريات التربية للولايات، بالتكفل أيضا بإنجاز عدة أعمال أخرى، من خلال السهر على تمكين الأساتذة الجدد من اختيار مؤسسات التعيين لشغل نفس المنصب في حدود المناصب الشاغرة، والتحضير لاستخراج “محاضر تنصيبهم”، عقب الانتهاء من تسليمهم “مقررات التعيين”.