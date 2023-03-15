استغلال الثروة البحرية في الصناعات الصيدلانية بالجزائر

أكد جرد 3200 نوع نباتي وحيواني.. سمير قريمس لـ "الشروق":

كشف البروفسور سمير قريمس مدير مخبر البحث العلمي بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، لـ”الشروق”، عن جرد 3200 نوع حيواني ونباتي بحري متواجد في الساحل الجزائري منذ 2019 إلى غاية الأسبوع الماضي، علما أن هناك 4300 نوع، حيث 80 بالمائة منها أدخلت في قاعدة البيانات المتعلقة بالمنصة الوطنية الرقمية للتنوع البيولوجي البحري قيد الإنجاز من طرف المدرسة.

وأكد البروفسور والباحث سمير قريمس، أن 152 نوع حيواني ونباتي بحري من ضمن 3200 نوع يمكن استغلاله في البيوتكنولوجيا البحرية كحل طبي وصيدلي وشبه صيدلي، منها 86 نوعا نباتيا.

وقال إن قاعدة البيانات قيد الإنجاز تعتبر مشروع ذو أهداف اجتماعية واقتصادية ممولا من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، حيث تستمر عملية الجرد وإعداد خرائط تواجد هذه الأنواع البحرية في الساحل الجزائري، والتي ستكون شراكة مع قطاع الصناعات الصيدلانية، وبعض المخابر، حيث المهم حسبه، منحهم معلومة حول فائدة هذه الأنواع كمكافحتها للفيروسات وبعض الأمراض مثلا.

وتسعى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، حسب البروفسور سمير قريمس، إلى اكتشاف أنواع من الرخويات والصدفيات، وتصنفيها ضمن الثروة البحرية الغذائية قبل 2025، بينها 6 أنواع يمكن تسويقها مع الأسماك مستقبلا، علما أن حوض البحر الأبيض المتوسط يحتوي على أكثر من 30 نوعا.

وقال سمير، إن البحث مستمر في التدقيق حول هذه الأنواع البحرية وإمكانية استغلالها في القطاع الصناعي والاجتماعي، في انتظار عقد شراكة بين قطاع البحث العلمي والتعليم العالي وقطاع الصيدلة، والذهاب حسبه إلى أكثر من ذلك نحو البحث عن تعاون بين دول لديها صناعات تحتاج إلى أنواع بحرية حيوانية موجودة في الساحل الجزائري.