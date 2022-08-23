استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية لتمويل المؤسسات الناشئة  

أعلن الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، الثلاثاء، عن التوقيع على اتفاقية لاستغلال الصناديق الولائية الاستثمارية بقيمة 58 مليار دينار جزائري.

وجاء ذلك تجسيدًا لمخطط عمل الحكومة، حيث “يُعلن الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة Algerian Startup Fund، عن التوصل إلى اتفاقية مع المديرية العامة للخزينة والتسيير المـحاسبي للعمليات المالية للدولة، من أجل استغلال الصناديق الولائية الاستثمارية لصالح المُقاولين الشباب في كل ولايات الوطن”.

وفي هذا الصدد، أعلن المدير الجديد للصندوق، عقبة حشاني، أن قيمة هذه الصناديق الاستثمارية تمثل ما مجموعه 58 مليار دينار جزائري، ما يعني 1 مليار دينار جزائري لكل ولاية، إذ ستكون موضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة للاستثمار في الشركات الناشئة، بتمويل قد يصل إلى 150 مليون دينار جزائري للمشروع الواحد.

وتابع المصدر، إن هذه المرحلة الجديدة في مسار الصندوق العمومي الاستثماري الأول في الجزائر لصالح المؤسسات الناشئة، تُمثل قوة دافعة للنظام البيئي للمقاولتية والابتكار في الجزائر.

للتذكير، فإن رئيس الجمهورية، كان قد أعلن في أكتوبر 2020، خلال الطبعة الأولى لــ Algeria Disrupt عن إنشاء الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، لتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من إنشاء مؤسساتهم بعيداً عن العراقيل البيروقراطية لآليات التمويل التقليدية، وذلك باعتماد آلية رأس المال المُخاطر كمقاربة جديدة لتمويل الشركات الناشئة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق ومنذ إنشاءه، قام بتمويل العشرات من المشاريع الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “مشروع مبتكر”، حيث يُقدر رأس مال الصندوق بـ 1.2 مليار دينار جزائري، حيث يتولى الصندوق تمويل المشاريع الناشئة، وتحمّل الأعباء الأولية، بما فيها تحمل المخاطر المحتملة التي تُصادفها.