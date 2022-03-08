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الجزائر
في دعوة جديدة للأئمة.. بلمهدي:

استغلال الفضاءات الإلكترونية لتوجيه الناس إلى ما ينفع الأمة

الشروق
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استغلال الفضاءات الإلكترونية لتوجيه الناس إلى ما ينفع الأمة
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وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الثلاثاء، أئمة المساجد إلى استغلال الفضاءات الإلكترونية بغية توجيه الناس إلى ما ينفع الأمة.

وحث الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بأئمة ولاية خنشلة بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته لهذه الولاية هذه الفئة عبر التراب الوطني على استغلال الفضاءات الإلكترونية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تمرير رسائل إلى الجزائريين تدعوهم للعمل على خدمة الوطن ومحاربة كافة أشكال الغش والتطرف والاحتكار.
وأسدى توجيهات إلى الأئمة الحاضرين من أجل ضبط برامج خاصة بالكلمة الطيبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون من خلالها بتشجيع متابعيهم وأفراد المجتمع على التماسك والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وكان بلمهدي قد أكد في اليوم الأول من زيارته لولاية خنشلة الاثنين بأن دائرته الوزارية قامت بمراسلة الوزارة الأولى التي تنتظر بدورها رأي الأطباء من أعضاء اللجنة العلمية الخاصة برصد ومتابعة فيروس كورونا بشأن إمكانية الترخيص ببرمجة رحلات للعمرة للجزائريين من عدمها.

س. ع

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