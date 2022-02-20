استغلال المناصب الشاغرة.. وزير الداخلية يقرر  

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، أن قطاعه حريص على توجيه المناصب الشاغرة إلى منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

وأوضح الوزير بلجود، الأحد، خلال عرضه لأهم المحاور المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أن القطاع يحرص على “استغلال المناصب الشاغرة وفقا للاحتياجات الفعلية لمصالحه وتنفيذا لسياسة الحكومة في هذا المجال, لاسيما ما يتعلق بتوجيه هذه المناصب الشاغرة إلى منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات”.

وكشف بلجود على “إعداد التقديرات المالية بدقة وصرامة والعمل على وضع اعتمادات مالية في حدود الاحتياجات الحقيقية المحددة مسبقا, ضمانا مصداقية هذه التقديرات وتفادي حجز اعتمادات مالية دون استهلاكها, لاسيما في الظرف الراهن الذي تمر به بلادنا والمتميز بانخفاض الموارد المالية وما يجسد التقيد الصارم بمبادئ العقلنة والرشادة في النفقات العمومية”.

وأضاف في هذا الصدد أن ميزانية التجهيز لسنة 2019, تعد “امتداد لبرامج الاستثمار التي تم الالتزام بها لاستكمال المشاريع التنموية التي تم تخصيصها سابقا والمتعلقة أساسا بمواصلة عصرنة الإدارة التي ترتكز على تقريب الإدارة من المواطن من خلال اعتماد على الإدارة الإلكترونية لتحسين الخدمة العمومية”.