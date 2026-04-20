استغلال النقاب في ارتكاب جرائم.. عالم أزهري يعلق بعد اختطاف رضيعة

علق عالم أزهري على حادثة اختطاف رضيعة، وما أثير بسببها من جدل حول استغلال النقاب في بعض الجرائم، لافتا إلى أن التركيز على هذا الجانب يُعدّ انحرافا عن جوهر القضية.

وقال أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر عباس شومان، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: “كعادتنا نترك المشكلة ونبحث جانبا هو الأقل أهمية: تركنا البحث عن أسباب الانتحار وكيفيّة علاجها، ونتجادل حول النقاب غير المفروض ولا الممنوع”.

وأضاف في التعليقات: “النقاب ترتديه سيدات فضليات طلبا للستر والصيانة مع أنه ليس مفروضا عليهن، وهذا أمر يمدح للمنتقبة بحق، وهو من الحريات الشخصية”.

وأردف: “استخدام بعض الفاسدين والفاسدات للنقاب للتخفي وارتكاب الجرائم يمكن علاجه باتخاذ خطوات التحقق من شخصية مرتدية النقاب، ولا يحتاج الأمر للمطالبة بمنعه، فالعبرة بالغالب والغالب في ارتداء النقاب طلب الستر المشروع”.

وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تواجد سيدات من أفراد الأمن على أقسام النساء والتوليد، وذلك عقب حادث خطف رضيعة على يد سيدة منتقبة بمستشفى الحسين الجامعي.

يذكر أنه تم إعادة الطفلة حديثة الولادة إلى أحضان أسرتها، بعد الواقعة الصادمة التي أثارت الرأي العام وتصدّرت الترند عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.