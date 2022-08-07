استغلال حقل “أل دي 2” الجديد بحاسي الرمل بداية من نوفمبر

كشف المدير الجهوي لمديرية الإنتاج حاسي الرمل بسوناطراك يوسف لوصيف، عن الشروع في استغلال مكمن الياس الكربوناتي” أل دي 2″ بدء من نوفمبر المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بـ 10 ملايين متر مكعب يوميا.

وقال لوصيف، الأحد، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الاكتشاف الغازي الضخم “مكمن لياس الكربوناتي” ” أل دي 2″، الذي تم تجسيده بسواعد جزائرية، سيشرع في استغلاله بدءا من شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن كل الدراسات أثبتت أن هنالك ما يقارب 100 إلى 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف كاحتياطي إضافي في منجم حاسي الرمل.

وحسب المتحدث ذاته، فستتمكن الجزائر من الالتزام بتعاقداتها الطاقوية مع شركائها الأجانب، بفضل هذا الاكتشاف الضخم، خصوصا في ظل إرتفاع حجم للطلب على الغاز بسبب التغيرات الجيوستراتيجية والسياق الدولي الخاص.

سوناطراك تحقق اكتشافا هاماً من الغاز المكثف

وفي الـ 27 جوان2022، أعلنت سوناطراك، الاثنين، أنها تمكنت من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات في مكمن لياس الكربوناتي “LD2” على مستوى رقعة استغلال حقل حاسي الرمل.

وأوضح بيان للمجمع “أظهر التقييم الأولي لهذه الإمكانات حجمًا يتراوح بين 100 و 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف”.

ويشكل هذا الحجم من الغاز المكثف واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية.

كما يجري إنجاز برنامج أشغال تطويري لتأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج مستعجل يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميًا اعتبارًا من نوفمبر 2022.