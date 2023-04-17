استغلال غار اجبيلات بطاقة إنتاجية تبلغ 50 مليون طن سنويا

عقب انجاز خطوط السكة الحديدية.. أحمد بن عباس يكشف:

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب، أحمد بن عباس، أن انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غار اجبيلات وبشار وتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وارزيو سيسمح باستغلال منجم غارا جبيلات بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 إلى 50 مليون طن سنويا. وأوضح أحمد بن عباس خلال نزوله ضيفا على “فوروم الأولى”، الإثنين، أن “مشروع غار اجبيلات يعتبر من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الجزائر في قطاع المناجم لما سيقدمه من قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أنه “مع إنتهاء الأشغال على مستوى السكة الحديدية خلال 2026 سترتفع قيمة الإنتاج على مستوى منجم غار اجبيلات“.

في المقابل، أوضح الرئيس المدير العام للشركة أن “إتفاقية الشراكة التي أبرمت الخميس الفارط بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” ومركب توسيالي للحديد والصلب ببطيوة تهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار بداية من شهر سبتمبر القادم”.

كما كشف أنه “سيتم إبرام شراكة ثانية مع مجمع صيني مع نهاية سنة 2023 الذي سيسمح بتصدير 500 ألف طن من مادة الحديد الخام إلى الصين، كما سيتم لاحقا إبرام شراكة ثالثة مع شركة الحديد والصلب الجزائرية القطرية ستيل ببلارة من ولاية جيجل، من أجل انجاز البرنامج الاستراتيجي لتثمين الحديد الخام على مستوى هذا المنجم”.

من جهته، كشف الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، محمد صخر حرامي أن “قطاع المناجم قادر على خلق قيمة مضافة حقيقة للإقتصاد الوطني”، موضحا أن “استراتيجية وزارة الطاقة والمناجم تهدف لتثمين الموارد المنجمية من خلال إعداد عملية استكشاف واسعة عبر 35 ولاية باعتبار أن هذه العملية تعد القاطرة الحقيقة لإعادة بعث قطاع المناجم”.

كما أشار محمد صخر حرامي أن “الإستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الطاقة والمناجم ترتكز على تصدير المواد المنجمية بعد تثمينها من خلال إنشاء مصانع ستدخل حيز الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة بكل من مغينة، الخروب عنابة وغير ذلك من الولايات”.

من جانب آخر، أشار ضيف الفوروم إلى أن “قانون الاستثمار الجديد منح تحفيزات مهمة للمستثمرين في قطاع المناجم، وأن عملية الاستكشاف ستسمح بوضع خريطة منجمية خاصة بالجزائر ستحفز المستثمرين على ولوج السوق الجزائرية وهو ما سيساعد على تطوير هذا القطاع وجعله يساهم في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني”.