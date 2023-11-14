استغلال مباراتي الصومال والموزمبيق لضبط القائمة النهاية لـ “الكان”

بلماضي يريد ضرب عصفورين بحجر واحد

يسعى الناخب الوطني، جمال بلماضي، استغلال المباراتين القادمتين أمام الصومال والموزمبيق، لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026 لتحقيق بداية مثالية وفي نفس الوقت ضبط القائمة النهائية التي ستشارك مطلع العام القادم بكوت ديفوار في نهائيات كأس امم إفريقيا 2023، ومن تم ضرب عصفورين بحجر واحد.

واعتبارا أن التوقف الدولي الحالي لشهر نوفمبر سيكون هو الأخير للسنة الجارية، قبل أسابيع قليلة عن موعد انطلاق النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا المقررة بكوت ديفوار من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، ولتقارب الموعدين ( انطلاق تصفيات المونديال و”الكان”)، ستكون الفرصة مواتية جدا بالنسبة للمدرب الوطني ونظرائه في المنتخبات المتأهلة إلى “الكان” لاستغلال هذه المباراتين كمحطة تحضيرية للنهائيات الإفريقية.

في ذات السياق، ستكون مباراتي الصومال والموزمبيق بمثابة الإختبار لبعض اللاعبين لكسب ثقة المدرب والظفر بتذكرة السفر إلى كوت ديفوار، في المقابل قد تكون إقصائية للبعض الآخر، اعتبارا أن القائمة الموسعة تضم 55 لاعبا ينتظرون كلهم اغتنام أي فرصة للمشاركة في “الكان”.

وكان بلماضي أكد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة الأحد الفارط بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، أنه قام بضبط قائمة الـ23 لاعبا الخاصة بمواجهتي الصومال والموزمبيق مع أخذ بعين الاعتبار تقارب المنافستين المهمتين، تصفيات المونديال ونهائيات كاس إفريقيا، وهو ما سيفعله حتما قبل حسم القائمة النهائية للاعبين الذين سيعول عليهم في بلاد ساحل العاج: ” صحيح المنافستين مختلفتين لكن تقاربهما يجعلنا نستغلهما لتحضير وضبط القائمة النهائية للكان” قال بلماضي.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة بكوت ديفوار ضمن المجموعة الرابعة، بجانب أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

هذا، وسيفتتح “محاربي الصحراء” النهائيات بمواجهة منتخب أنغولا، يوم الاثنين 15 جانفي 2024 بملعب “السلام” بمدينة بواكي ابتداء من الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر.

أما المباراة الثانية، فستكون أمام منتخب بوركينافاسو، يوم السبت 20 جانفي على الساعة الثالثة زوالا، قبل اختتام دور المجموعات أمام منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر بداية من الساعة التاسعة ليلا بذات المكان، ملعب “السلام” ببواكي.