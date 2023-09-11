-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ترسل 3 طائرات محملة بالمساعدات إلى المغرب (فيديو)
الجزائر
ضمن توصيات مختصين وباحثين جامعيين خلال لقاء دراسي

استغلال نتائج التوصيف الجزيئي لأشجار الزيتون لتحسين المردود

ك. ل
  • 106
  • 0
استغلال نتائج التوصيف الجزيئي لأشجار الزيتون لتحسين المردود

أكد أساتذة مختصون وباحثون جامعيون خلال لقاء دراسي حول “الصناعة الزراعية والتلوث الزراعي” تم تنظيمه الاثنين بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة على “ضرورة استغلال نتائج البحث العلمي في مجال التوصيف الجزيئي لأشجار الزيتون لتحقيق فعالية عالية في الإنتاج على المستوى الوطني”.

ولدى تقديمها لعرض حول بيانات التوصيف الجزيئي لأزيد من 90 صنفا من أشجار الزيتون، أفادت رئيسة فرقة البحث لدراسة التوصيف الجزيئي، بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، مريم بودشيشة، أن فريق عملها المكون من 5 باحثين قد تمكن من إعداد دليل لأزيد من 70 نوعا من أنواع الزيتون موجها للمهنيين الفلاحيين لمساعدتهم في معرفة أصناف الزيتون التي يمكنها أن تعطي إنتاجا أوفر تماشيا مع نوعية التربة والمناخ التي يتم زرعها فيها.

وأكدت الأستاذة الباحثة أن وضع هذه البيانات تحت تصرف مهنيي شعبة إنتاج الزيتون من شأنه أن يرفع القدرات الإنتاجية على المستوى الوطني بنسبة 30 بالمائة.

من جهته، أبرز رئيس قسم البيوتكنولوجيا والفلاحة بنفس المركز، حرفي بوعلام أن هذه الدراسة تهدف كذلك إلى تكييف مراحل إنتاج كل أنواع الزيتون عبر مختلف مناطق الوطن مع التغييرات المناخية ونقص التساقطات المطرية والتصحر.

بدوره، أفاد المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، خالد ربيحة، أن الجزائر تعد من بين أكبر البلدان المنتجة والمستهلكة للزيتون عبر حوض البحر الأبيض المتوسط وهي بصدد العمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية في هذا المجال من أجل التوجه نحو التصدير والانفتاح على السوق العالمية.

مقالات ذات صلة
ليبيا!

ليبيا!

بريد الجزائر.. هكذا تتحصل على الرمز السري لـ “تطبيق ECCP”

بريد الجزائر.. هكذا تتحصل على الرمز السري لـ “تطبيق ECCP”

أخبار الجزائر ليوم السبت 09 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 09 سبتمبر 2023

ظهور مغارة قديمة يثير طوارئ بوهران

ظهور مغارة قديمة يثير طوارئ بوهران

تسخير كل الإمكانات للتكفل الدراسي بذوي الاحتياجات الخاصة

تسخير كل الإمكانات للتكفل الدراسي بذوي الاحتياجات الخاصة

“حقيبتي”.. هبّة تضامنية من مؤسسات رسميّة ومُحسنين

“حقيبتي”.. هبّة تضامنية من مؤسسات رسميّة ومُحسنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد