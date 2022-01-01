استغلال يوم السبت والدراسة الجامعية إلى السادسة مساء

في مراسلة تخصّ استئناف السداسي الثاني

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، على ضرورة احترام التدابير ذات الصلة بالزمن البيداغوجي في برمجة الأنشطة الخاصة بالسداسي الثاني، وهذا من خلال استغلال يوم السبت، وضمان تأدية هذه الأنشطة إلى غاية السادسة مساء، مع ما يرافق ذلك من تكييف لمخططات النقل الجامعي والخدمات الأخرى.

وذكرت الوزارة بأن ضمان استمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي خلال السنة الجامعية الجارية يبقى مرتبطا أساسا بمدى احترام تدابير الوقاية الخاصة بمحاربة تفشي جائحة كورونا في الوسط الجامعي.

وفي مراسلة تحمل رقم “1002” مؤرخة بتاريخ 29 ديسمبر 2021، تحسّبًا لاستئناف الدراسة هذا الأحد، طلبت الوزارة مواصلة حملة التلقيح ضد فيروس “كوفيد 19″، باتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لهذا الغرض، لاسيما أن هذه الفترة تتزامن مع الظروف الصحية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا.

وفي السياق، أمرت الوزارة بالتحضير لمواصلة حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 في الوسط الجامعي لفائدة أعضاء الأسرة الجامعية، وهذا من خلال التنسيق مع مديريات الصحة الولائية والمؤسسات الاستشفائية المختلفة الواقعة في الدوائر الجغرافية للمدن الجامعية، بالإضافة للقيام بعمليات التعقيم للفضاءات والهياكل البيداغوجية والمرافق المختلفة على مستوى المؤسسات الجامعية والخدماتية.

وشددت الوصاية على ضرورة منح الأولوية في التدريس للنمط الحضوري، وخاصة بالنسبة لطلبة السنة الأولى من الطور الأول في الوحدات المنهجية والأساسية، مع الحرص على متابعة سير الأرضيات الرقمية المخصصة للتعليم عن بعد، بما يضمن وضع الدروس ومتابعة أداء الطلبة بالنسبة للوحدات التعليمية المعنية، فيما أكدت على ضرورة إبلاغ الطلبة والأساتذة بصفة مسبقة بمواعيد تنظيم الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك تنظيم الدروس وبرمجة الامتحانات وفقا لطريقة التفويج المعتمدة في إطار بروتوكول تسيير السنة الجامعية الحالية.