استغلي أوقات فراغك الشتوية لتطوير مهاراتك وهواياتك

لكل منا هواية أو مجموعة ميولات، يكتسب فيها مهارات خاصة ومميزة، لكن ليس الجميع قادرا على استغلال هذه الهوايات من أجل المتعة وملء الفراغ بما هو مفيد وإنتاجي، بينما يعتبر فصل الشتاء فرصة مناسبة لاستغلال المهارات الخاصة وتطويرها.

الطبخ وإعداد الحلويات

تزيد شهية البشر إلى الطعام في فصل الشتاء، حيث يشتهون أشياء غريبة لملء بطونهم الفارغة تحت تأثير البرد ومقاومة الجسد، الذي يفقد الكثير من السعرات الحرارية في هذه العملية، لذا، عليك اغتنام هذه الفرصة، وتطوير مهاراتك في الطبخ، وتجريب الأطباق التي كنت تتخوفين من إعدادها في السابق، أو ربما لا تجدين الوقت لذلك، يمكنك خوض دورات تدريبية حضورية أو حتى عبر الإنترنت لتعلم الأساسيات والأسرار، كما قد تساعدك ملايين فيديوهات الطبخ المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عدا ذلك، يلهم موسم البرد ونهاية السنة الكثير من المبدعين لما يحمله من أجواء رومنسية، تنعكس في الديكورات العامة، ما قد يلهمك كثيرا لصناعة كعكات وحلويات بأشكال وتصاميم شتوية.

التصوير الفوتوغرافي

يعد فصل الشتاء بكل ما يحدثه من تغييرات جذرية في الجو والطبيعة، بمثابة معرض مفتوح، يمكن لعشاق التصوير فيه، التقاط أفضل البورتريهات وأجود الفيديوهات، في الإضاءة المناسبة، حيث لطالما كانت صور الثلوج والأمطار المتساقطة التي تغسل كل شيء لتعيد إليه ألوانه الطبيعية الجميلة.. هي الأروع.

تنظيم خرجات سياحية إلى الغابات وقمم الجبال، حيث الضباب والثلوج والأجواء الساحرة شتاء، يساعد على الإلهام والإبداع أكثر فأكثر، يكفي اختيار الكاميرا المناسبة، كما يمكن العودة إلى خبراء يقدمون نصائح وتوجيهات في المجال عبر الإنترنت، حتى تحصلي على المزيد من المهارات والتقنيات للتصوير، يمكنك الانخراط في نواد وجمعيات تنظم مثل هذه الرحلات التصويرية في نهاية الأسبوع، تكون مناسبة لك إذا كنت سيدة عاملة أو متمدرسة.

الحياكة وغزل الصوف

رغم كل الآلات الصناعية التي غزت السوق مؤخرا التي يمكنها إنتاج العديد من القطع الصوفية فائقة الإتقان في وقت قياسي، إلا أن هواية الحياكة والطرز وغزل الصوف تأبى الاندثار، وهي في تناقل من جيل إلى جيل، فقد تم تصنيفها ضمن الأشغال اليدوية التي تحارب الاكتئاب والاضطرابات النفسية، وتساعد على التأمل والعمق، وترفع بشكل ملحوظ مستوى التركيز، وبالتالي، تحارب مشكل النسيان أيضا، لذا، يمكنك استغلال أوقات فراغك الشتوية في صناعة كنزات أو إيشاربات أو جوارب.. صوفية دافئة أو حتى ديكورات للزينة كأوشحة الأرائك أو تصميم وسائد وأغطية.