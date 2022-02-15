استفتاءات مونديال كلّ سنتَين: لمّا تُفصّل ملابس الزّبون على مقاس الخيّاط!

نشر الاتحاد الدولي لِجمعيات لاعبي كرة القدم المحترفين، الثلاثاء، نتائج الاستفتاء الذي نظّمه، بِشأن مُقترح “الفيفا” الخاص بِتنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين بدلا من أربعة أعوام.

ومعلوم أن الاتحاد الدولي لِجمعيات لاعبي كرة القدم المحترفين (فيف برو) هيئة تُشبه النقابة، يقع مقرّها في هولندا.

وقال الاتحاد الدولي لِجمعيات لاعبي كرة القدم المحترفين، إن 75% من ممارسي هذه الرياضة، يرفضون الصيغة الجديدة المتمثّلة في تنظيم كأس العالم مرّة كلّ سنتَين، ويُطالبون بِتثبيت النمط القديم المُرادف لِإقامة مونديال كلّ أربعة أعوام.

وأشار إلى أن من 49% من لاعبي القارة السمراء (النصف)، يفضّلون تنظيم تظاهرة المونديال كلّ أربعة أعوام.

وأضاف بيان “فيف برو”، يقول إن هيئته استجوبت ألف لاعب يُمارس كرة القدم المحترفة، ينتمون إلى المناطق الستّ (القارات) المعتمدة من قبل “الفيفا”، و70 بلدا.

وينشط رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو بِقوّة ومنذ أكثر من سنة، من أجل إقناع أسرة كرة القدم الدولية، بِجدوى إقامة منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين.

وإذا كانت “الكاف” والاتحاد الأسيوي لِكرة القدم يُؤيّدان هذا المقترح، فإن هيئات أخرى مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية ترفض بِشدّة النمط الجديد. بِحجّة أن رئيس “الفيفا” أنفونتينو يطمع في جني المزيد من الأموال، من خلال إقامة مونديال كلّ سنتَين. كما تُفسّر الرّفض بِكون الصيغة الجديدة “تقتل” اللّعبة الأكثر شعبية في العالم.

للذكر، كانت “الفيفا” قد أجرت بِدورها وفي تاريخ سابق استفتاء، وزعمت أن أكثر من نصف المستجوبين يُؤيّدون مقترحها الجديد، القاضي بِتنظيم منافسة كأس العالم مرّة كلّ سنتَين. ما يعني أن الاستفتاءات بات أشبه بِملابس تُفصّل على مقاس الخيّاط وليس الزّبون!