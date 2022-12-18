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رياضة

استفتاء الشروق أون لاين: فرنسا الأقرب للتتويج بمونديال قطر

عمر سلامي
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استفتاء الشروق أون لاين: فرنسا الأقرب للتتويج بمونديال قطر
ح.م
الأنظار تتجه إلى مبابي وميسي في نهائي مونديال قطر

رجح المشاركون في استفتاء “الشروق أون لاين”، حول المباراة النهائية، كفة المنتخب الفرنسي للفوز على الأرجنتين والتتويج بمونديال قطر 2022 .

وطرح سؤال: من تتوقع أن يفوز بمونديال قطر، بعد وصول فرنسا والأرجنتين إلى النهائي؟، فتوقع 1141 مشارك،  فوز فرنسا على الأرجنتين في المباراة النهائي.

وفي المقابل توقع 666 مشارك، فوز الأرجنتين على فرنسا وتتويجها باللقب العالمي، في نسخة قطر.

وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء، 1807 مشارك، وكانت نسبة توقعات تتويج المنتخب الفرنسي 62 بالمائة، فيما بلغت نسبة توقعات تتويج المنتخب الأرجنتيني 38 بالمائة، من مجموع عدد المشاركين.

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