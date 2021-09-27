استفتاء تقرير مصير الصحراويين.. حملة دولية للضغط على مجلس الأمن   

أطلقت منظمة حملة الصحراء الغربية “ويسترن صحرا كامباين” ببريطانيا حملة دولية للضغط على مجلس الأمن لتحديد موعد تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

ووجهت المنظمة رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية جاء فيها “أنه ينبغي على المجلس، تحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير المصير، ووضع جدول زمني لعملية التسوية على أساس القانون الدولي مع مراعاة ضرورة منح تفويض لبعثة “مينورسو”، لرصد ومراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم.

وانتقدت المنظمة في رسالتها تجاهل مجلس الأمن, لمسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي، والذي ساهم في فشل الأمم المتحدة، وشل عملية السلام واندلاع المواجهات المسلحة، وما رافقها من فرض قيود صارمة على حرية الصحراويين في الحصول على المعلومات، والاعتداءات المتكررة ضد النساء والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين.

كما ركزت ذات الرسالة على استنزاف الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، وطالبت في هذا الصدد بوضع حد للاستغلال غير القانوني لهذه الموارد من قبل الاحتلال المغربي وشركائه من حكومات وشركات متعددة.

وشددت الرسالة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قائلة “هو حق قانوني للصحراويين وهو ما يحتم على مجلس الآمن الدولي، تحديد موعد لتنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للصحراويين بالتعبير عن تطلعاتهم , واختيار مستقبلهم بشكل ديمقراطي.

وخلصت الرسالة إلى أنه على الأمم المتحدة, إظهار التزامها بمبادئها التأسيسية، من خلال العمل الجاد على إعادة بعث عملية سلام قوية في الصحراء الغربية, لتحقيق حل عادل ودائم مبني على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.