استفتاء دولي: مونديال قطر أفضل نسخة في القرن الحالي
اكتسح مونديال قطر 2022، الاستفتاء الذي أطلقته الشبكة الإخبارية البريطانية “بي بي سي سبورت” “BBC”، عن أفضل نسخة للبطولة في القرن الحالي.
وتصدر مونديال قطر، بنسبة بلغت 78%، قائمة أفضل نسخ كأس العالم في القرن الواحد العشرين، متقدما عن أقرب منافسيه بنسبة 72%.
وجاء في المركز الثاني، في عملية التصويت، مونديال كوريا واليابان، بنسبة 6 %، وتلتها نسخة البرازيل بنسبة 5%.
A controversial 2022 #FifaWorldCup came to an end with Argentina’s thrilling final win over France.@BBCSport has taken a look at every World Cup this century and we want you to pick the best one.
Here ⬇#BBCFootball
— BBC Sport (@BBCSport) December 24, 2022
وحصلت نسختا ألمانيا وروسيا على نسبتين متماثلتين 4%، وفي المرتبة الأخيرة نسخة جنوب أفريقيا بنسبة 3% من تصويت الجماهير.
وشهد القرن الواحد والعشرين استضافة البطولة في اليابان وكوريا الجنوبية في 2002، ألمانيا 2006، جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022.