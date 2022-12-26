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رياضة

استفتاء دولي: مونديال قطر أفضل نسخة في القرن الحالي

عمر سلامي
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استفتاء دولي: مونديال قطر أفضل نسخة في القرن الحالي
ح.م
كأس العالم قطر 2022

اكتسح مونديال قطر 2022، الاستفتاء الذي أطلقته الشبكة الإخبارية البريطانية “بي بي سي سبورت” “BBC”، عن أفضل نسخة للبطولة في القرن الحالي.
وتصدر مونديال قطر، بنسبة بلغت 78%، قائمة أفضل نسخ كأس العالم في القرن الواحد العشرين، متقدما عن أقرب منافسيه بنسبة 72%.

وجاء في المركز الثاني، في عملية التصويت، مونديال كوريا واليابان، بنسبة 6 %، وتلتها نسخة البرازيل بنسبة 5%.

وحصلت نسختا ألمانيا وروسيا على نسبتين متماثلتين 4%، وفي المرتبة الأخيرة نسخة جنوب أفريقيا بنسبة 3% من تصويت الجماهير.

وشهد القرن الواحد والعشرين استضافة البطولة في اليابان وكوريا الجنوبية في 2002، ألمانيا 2006، جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014، روسيا 2018، وقطر 2022.

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