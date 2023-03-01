استفتاء لاختيار أسوأ لاعب في العالم خلال 2022

على عكس، جوائز “الفيفا” التي يتم التصويت خلالها على الأفضل، نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائمة تضم 12 لاعبا، من أجل اختيار أسوأ لاعب في عام 2022.

ورشحت “الصحيفة” الإسبانية، اللاعبين بالنظر إلى الأداء الذي قدموه مع أنديتهم مقارنة برواتبهم الضخمة التي يتقاضونها.

هذا بالإضافة إلى ظهورهم المخيب مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2022 أو حتى غيابهم عن المونديال.

وضمت قائمة أسوأ اللاعبين كل من : البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد، ولاعب كريستال بالاس الدانماركي يواكيم أندرسون ولاعب مانشستر يونايتد هاري ماغواير.

كما ضمت القائمة لاعب تشلسي السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب ليفربول جو غوميز، والإيطالي نيكولو زانيولو .

وبالإضافة إلى اللاعبين المذكورين يتواجد في القائمة تيموي بوكايوكو لاعب ميلان، والإنجليزي كالفين فيليبس من مانشستر سيتي، والغابوني أوباميانغ من تشلسي، إلى جانب البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام، والإنجليزي ديلي ألي لاعب بشكتاش، ولاعب هوفنهايم الدانماركي كاسبر دولبرغ.