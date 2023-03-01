-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

استفتاء لاختيار أسوأ لاعب في العالم خلال 2022

عمر سلامي
  • 133
  • 0
استفتاء لاختيار أسوأ لاعب في العالم خلال 2022
ح.م
تصويت لاختيار أسوأ لاعب خلال عام 2022

على عكس، جوائز “الفيفا” التي يتم التصويت خلالها على الأفضل، نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائمة تضم 12 لاعبا، من أجل اختيار أسوأ لاعب في عام 2022.

ورشحت “الصحيفة” الإسبانية، اللاعبين بالنظر إلى الأداء الذي قدموه مع أنديتهم مقارنة برواتبهم الضخمة التي يتقاضونها.

هذا بالإضافة إلى ظهورهم المخيب مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2022 أو حتى غيابهم عن المونديال.

وضمت قائمة أسوأ اللاعبين كل من : البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد، ولاعب كريستال بالاس الدانماركي يواكيم أندرسون ولاعب مانشستر يونايتد هاري ماغواير.
كما ضمت القائمة لاعب تشلسي السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب ليفربول جو غوميز، والإيطالي نيكولو زانيولو .
وبالإضافة إلى اللاعبين المذكورين يتواجد في القائمة تيموي بوكايوكو لاعب ميلان، والإنجليزي كالفين فيليبس من مانشستر سيتي، والغابوني أوباميانغ من تشلسي، إلى جانب البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام، والإنجليزي ديلي ألي لاعب بشكتاش، ولاعب هوفنهايم الدانماركي كاسبر دولبرغ.

مقالات ذات صلة
“الكاف” يغير ملعب مباراة الوداد البيضاوي في رابطة الأبطال

“الكاف” يغير ملعب مباراة الوداد البيضاوي في رابطة الأبطال

هذا هو موعد انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية

هذا هو موعد انطلاق تصفيات الدور التمهيدي لبطولة العرب للأندية

هذه تفاصيل مشروع عصرنة ملعب 5 جويلية

هذه تفاصيل مشروع عصرنة ملعب 5 جويلية

الزمالك المصري يرفض الاستسلام في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك المصري يرفض الاستسلام في دوري أبطال أفريقيا

غزال يُصاب مُجدّدا

غزال يُصاب مُجدّدا

26 بلدا مُشاركا في ماراطون الصّحراء الغربية

26 بلدا مُشاركا في ماراطون الصّحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد