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رياضة

استفتاء للفيفا حول أكثر الجماهير العربية حماسة

عمر سلامي
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استفتاء للفيفا حول أكثر الجماهير العربية حماسة
أرشيف
الجمهور الجزائري

أطلق الإتحاد الدولي لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية لكأس العالم، استفتاء حول الجماهير العربية الأكثر حماسا في المدرجات.
وتتنافس في الاستفتاء، الذي تم إطلاقه على صفحة كأس العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جماهير 4 عربية.

ورشح حساب “الفيفا” الجماهير الجزائرية، والجماهير المصرية، والمغربية، والسعودية للتنافس على أكثر الجماهير العربية حماسة.

وإلى غاية منتصف نهار الأربعاء، تصدر الجمهور المصري الاستفتاء، متبوعا بالجمهور السعودي، يليه الجمهور المغربي، ثم الجمهور الجزائري في المركز الرابع.

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