استفتاء للفيفا حول أكثر الجماهير العربية حماسة
أطلق الإتحاد الدولي لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية لكأس العالم، استفتاء حول الجماهير العربية الأكثر حماسا في المدرجات.
وتتنافس في الاستفتاء، الذي تم إطلاقه على صفحة كأس العالم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جماهير 4 عربية.
الجمهور الأكثر حماسة في الوطن العربي بينهم ــــــــــــــــ؟
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 31, 2023
ورشح حساب “الفيفا” الجماهير الجزائرية، والجماهير المصرية، والمغربية، والسعودية للتنافس على أكثر الجماهير العربية حماسة.
وإلى غاية منتصف نهار الأربعاء، تصدر الجمهور المصري الاستفتاء، متبوعا بالجمهور السعودي، يليه الجمهور المغربي، ثم الجمهور الجزائري في المركز الرابع.