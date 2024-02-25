استفدت كثيرا من تربص الطوغو وعليّ تقديم الأفضل لألعب باستمرار

مدربه قال إنه يملك إمكانات كبيرة.. آدم وناس:

قال الدولي الجزائري آدم وناس، مهاجم نادي ليل الفرنسي، إنه استفاد كثيرًا من التربص الذي خاضه مع المنتخب الوطني في الطوغو قبل كأس أمم إفريقيا 2024 التي توج بها المنتخب الإيفواري، من أجل استعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وأكد آدم وناس لدى حضوره الندوة الصحفية قبل مباراة فريقه ليل، التي لعبت أمس الأحد، أمام مضيفه تولوز ضمن الجولة 23 من الدوري الفرنسي أن وجوده في تربص الخضر قبل كأس أمم إفريقيا 2024 قد ساعده، وقال: “الجزء الأول من الموسم كان صعبًا لي، لقد كنت دائم الخوف من التعرض لإصابة جديدة”.

وأوضح بعدها أن وجوده في تربص الخضر قبل “الكان” كان في صالحه، وقال: “لقد عملت كثيرًا، وبعدها جاءت الفترة التي ذهبت فيها إلى المنتخب الوطني للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، لقد كنا في الطوغو، حيث كان الطقس شديد الحرارة وحضّرنا جيدًا، وهذا الأمر ساعدني”.

وتابع قائلًا: “اليوم، أنا أشارك في المباريات باستمرار، وعليَّ أن أقدم كل ما لديَّ في المباراة تلوى الأخرى، حتى أُظهِر للمدرب أنه يمكنه الاعتماد عليَّ في قادم اللقاءات”.

كما تحدث الدولي الجزائري آدم وناس، عن قرعة ثمن نهائي دوري المؤتمرات، والتي أوقعت فريقه ليل، في مواجهة نادي ستورم النمساوي، مؤكدا عزمهم الذهاب لأبعد حد.

وصرح قائلا: “لا أعرف البطولة النمساوية، وأنديتها، لكن بما أن منافسنا بلغ هذا الدور يعني أنه فريق في المستوى”. كما أضاف: “سنخوض مباراتين في المستوى، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا للذهاب إلى أبعد حد في هذه البطولة”. وتابع آدم وناس: “سنواصل خوض مبارياتنا الواحدة تلوى الأخرى، إلى غاية موعد مباراة دوري المؤتمرات، أين سنعاين منافسنا، بهدف تحقيق نتيجة ايجابية هناك”.

من جهته، أثنى مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو دي فونسيكا، على إمكانات لاعبه الدولي الجزائري آدم وناس، مؤكدا قدرة هذا الأخير على تحقيق أشياء جميلة. وصرح المدرب دي فونسيكا، في ندوته الصحفية الخاصة بمواجهة تولوز: “وناس في الـ27 من عمره، وعليه أن يختار ما يريده في باقي مسيرته”. كما أضاف مدرب نادي ليل: “هو لاعب مختلف مع إمكانات كبيرة جدا، ولا يزال شابا لتحقيق أشياء جميلة”. وختم مدرب نادي ليل، باولو دي فونسيكا: “على وناس أن يمتلك سلوكا جيّدا، مثلما هو عليه الحال اليوم”.