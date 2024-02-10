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استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك

الشروق أونلاين
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استقالة رئيسة المجر كاتالين نوفاك
ح. م
كاتالين نوفاك

أعلنت الرئيسة المجرية، كاتالين نوفاك، استقالتها من منصبها بعد موجة الغضب التي أثارتها بسبب قرارها العفو عن مدان متورط في قضية اعتداء على أطفال.

وحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، ففي خطاب ألقته اليوم، السبت 10 فيفري، كاتالين نوفاك الرئيسة المجرية المقربة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان اعترفت بأنها ارتكبت “خطأ”، وأعلنت “أنا أتخلى عن منصبي”.

نوفاك، صاحبة 46 ربيعا، تم انتخابها في الانتخابات الرئاسية في المجر عام 2022، ما جعلها أول امرأة تتولى رئاسة المجر وكذلك أصغر رئيس في تاريخ هذا البلد الواقع وسط أوروبا.

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