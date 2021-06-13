 استقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فرانسوا لوكوانتر، سيتنحى عن منصبه.

وقال الإليزي في بيان له أن الجنرال فرنسوا لوكوانتر تنحى عن منصبه وسيحل محله رئيس أركان الجيش الحالي الجنرال تييري بوركهارد.

كما نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر جاء فيها “أعلن الجنرال لوكوانتر رئيس أركان القوات المسلحة، أنه سيترك منصبه.

وأضافت الصحيفة لتغريدتها قول الجنرال لوكوانتر “هذه أمنيتي. طلبت من رئيس الجمهورية التفضل بالسماح لمغادرتي”.

وكان الجنرال فرانسوا لوكوانتر قد قدم قبل عدة أشهر إلى الرئيس الفرنسي طلبه لترك الخدمة الفعلية بعد 14 جويلية 2021.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لوكوانتر سيترك منصبه بعد أربع سنوات، وسيحل محله رئيس أركان الجيش الحالي الجنرال تييري بوركارد.

وقال محللون فرنسيون أنه يجب تجنب تسييس القرار ونفوا أن يكون السبب وراء الاستقالة خلاف بين رئيس الأركان والرئيس ماكرون.

وشارك الجنرال لوكوانتر، خلال مسيرته العسكرية، في عملية الفيروز في رواندا عام 1994 وخدم في البوسنة والهرسك كجزء من قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في عام 1995. ومؤخراً ، في عام 2013 ، قاد القوات الأوروبية في مهمة تدريبية للجيش المالي.