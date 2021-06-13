-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

 استقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية

الشروق أونلاين
  • 2677
  • 0
 استقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، أن رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال فرانسوا لوكوانتر، سيتنحى عن منصبه.

وقال الإليزي في بيان له أن الجنرال فرنسوا لوكوانتر تنحى عن منصبه وسيحل محله رئيس أركان الجيش الحالي الجنرال تييري بوركهارد.

كما نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تغريدة لها عبر صفحتها على تويتر جاء فيها “أعلن الجنرال لوكوانتر رئيس أركان القوات المسلحة، أنه سيترك منصبه.

وأضافت الصحيفة لتغريدتها قول الجنرال لوكوانتر “هذه أمنيتي. طلبت من رئيس الجمهورية التفضل بالسماح لمغادرتي”.

وكان الجنرال فرانسوا لوكوانتر  قد قدم قبل عدة أشهر إلى الرئيس الفرنسي طلبه لترك الخدمة الفعلية بعد 14 جويلية 2021.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن لوكوانتر سيترك منصبه بعد أربع سنوات، وسيحل محله رئيس أركان الجيش الحالي الجنرال تييري بوركارد.

وقال محللون فرنسيون أنه يجب تجنب تسييس القرار ونفوا أن يكون السبب وراء الاستقالة خلاف بين رئيس الأركان والرئيس ماكرون.

وشارك الجنرال لوكوانتر، خلال مسيرته العسكرية، في عملية الفيروز في رواندا عام 1994 وخدم في البوسنة والهرسك كجزء من قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة في عام 1995. ومؤخراً ، في عام 2013 ، قاد القوات الأوروبية في مهمة تدريبية للجيش المالي.

مقالات ذات صلة
تفاصيل عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني

تفاصيل عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني

نحو فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين إلى سبتة ومليلية

نحو فرض التأشيرة على المغاربة الوافدين إلى سبتة ومليلية

خسارة سياسية من أصل مغربي في انتخابات رئاسة الكيان الصهيوني!

خسارة سياسية من أصل مغربي في انتخابات رئاسة الكيان الصهيوني!

الصحراء الغربية: اسبانيا تشكو ترامب لإدارة جو بايدن

الصحراء الغربية: اسبانيا تشكو ترامب لإدارة جو بايدن

السعودية تعلن الغاء الحج للوافدين من الخارج للموسم الثاني

السعودية تعلن الغاء الحج للوافدين من الخارج للموسم الثاني

النظام المغربي “يزور” رسالة باسم البرلمان الافريقي ضد إسبانيا

النظام المغربي “يزور” رسالة باسم البرلمان الافريقي ضد إسبانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد