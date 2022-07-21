استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته يوم الخميس، حسب ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا.

وتأتي استقالة دراغي في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها. وذكر بيان الرئاسة الإيطالية أن الرئيس “أخذ علما بذلك، وبأن الحكومة ستستمرّ لتصريف الأعمال”.

وكان دراغي قد أبلغ البرلمان في وقت سابق من اليوم، بأنه سيجتمع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا لإبلاغه بعزمه على الاستقالة، بعد سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.

ويتوقع متابعون أن تمهّد استقالة ماريو دراغي لإجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا في شهر أكتوبر المقبل.