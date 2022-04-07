 استقالة عضوة في الكنيست الإسرائيلي  بسبب خميرة الخبز

انسحبت عضوة الكنيست الإسرائيلي عيديت سيليمان من الائتلاف الحكومي بسبب خميرة الخبز.

وأقدمت عيديت على هذه الخطوة المفاجئة بسبب خلافها مع وزير الصحة، زعيم تحالف ميرتس اليساري، نيتسان هوروفيتش، الذي سمح بإدخال خبز مصنوع من الخميرة إلى المستشفيات خلال عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الأسبوع القادم، وهو ما لا تسمح به الشريعة اليهودية خلال هذا العيد الذي يستمر لمدة أسبوع.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن سيليمان قولها “لم أعد أحتمل أكثر بعد الآن، لا أستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل“.

وبهذا الانسحاب لسيليمان، ستفقد حكومة نفتالي بينيت الأغلبية في الكنيست التي تكون قد أحدثت ” أزمة سياسية بسبب مغادرتها الائتلاف الحكومي” حسب ما صرحت به هيئة البث الإسرائيلي، بينما أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذا القرار الصادم لعيديت سيعجل بإجراء انتخابات مبكرة.