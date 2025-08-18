استقالة مدرب مولودية وهران

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران سهرة الإثنين، عن استقالة المدرب الجديد هوبيرت فيلود.

وكان المدرب فيلود قد أمضى عقد تدريب فريق “الحمراوة” في الأيّام القليلة الماضية فقط، ولِمدّة موسمَين (حتى صيف 2027).

وقالت إدارة نادي مولودية وهران في بيان لها: “تعلن إدارة نادي مولودية وهران عن فسخ العقد بالتراضي مع المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود، وذلك لأسباب شخصية دفعته إلى اتخاذ قرار المغادرة”.

وأضافت أن التقني سي الطاهر شريف الوزاني سيُمسك بِالزمام الفني، رفقة المساعد منير لهباب. مُشيرة إلى أن قرار التثبيت في منصبَيهما من عدمه سيُفصل فيه لاحقا.