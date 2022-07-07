استقالة مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض بسبب زوجها وأطفالها!
قدمت كايت بدينفيلد، استقالتها من منصبها كمديرة لمكتب الإعلام بالبيت الأبيض، وذلك بسبب زوجها وأطفالها كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وقال البيت الأبيض في بيان إن “بدينغفيلد التي كانت من الأوائل الذين انضموا إلى الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي قدّمت استقالتها”.
Kate Bedingfield to Depart the White House after Over 3 Years Leading the President’s Communications Operation | The White House https://t.co/itmMs2p11O
— Merri Ann Messenger (@merrian125) July 7, 2022
وأضاف البيان إن بدينغفيلد ستغادر منصبها نهاية جويلية الجاري بعد أزيد من ثلاث سنوات من عملها كمديرة لقسم الاتصالات من أجل قضاء مزيد من الوقت مع زوجها وأطفالهما الصغار”.
ونقلت شبكة سي أن أن عن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، قوله إنّه “من دون موهبة كيت بدينغفيلد ومثابرتها، لربما كان دونالد ترامب لا يزال في البيت الأبيض”.
وقالت صحف أمريكية إن استقالة هذه المرأة المؤيّدة بشدّة لبايدن توحي بوجود خلل في عمل الإدارة الديموقراطية.