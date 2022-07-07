استقالة مديرة مكتب الإعلام في البيت الأبيض بسبب زوجها وأطفالها!

قدمت كايت بدينفيلد، استقالتها من منصبها كمديرة لمكتب الإعلام بالبيت الأبيض، وذلك بسبب زوجها وأطفالها كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “بدينغفيلد التي كانت من الأوائل الذين انضموا إلى الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي قدّمت استقالتها”.

وأضاف البيان إن بدينغفيلد ستغادر منصبها نهاية جويلية الجاري بعد أزيد من ثلاث سنوات من عملها كمديرة لقسم الاتصالات من أجل قضاء مزيد من الوقت مع زوجها وأطفالهما الصغار”.

ونقلت شبكة سي أن أن عن كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، قوله إنّه “من دون موهبة كيت بدينغفيلد ومثابرتها، لربما كان دونالد ترامب لا يزال في البيت الأبيض”.

وقالت صحف أمريكية إن استقالة هذه المرأة المؤيّدة بشدّة لبايدن توحي بوجود خلل في عمل الإدارة الديموقراطية.