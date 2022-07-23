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استقالة “مفاجئة” لرئيس فولكسفاغن التنفيذي هربرت ديس

الشروق أونلاين
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استقالة “مفاجئة” لرئيس فولكسفاغن التنفيذي هربرت ديس
أرشيف
هربرت ديس

أعلنت شركة “فولكسفاغن” الألمانية لصناعة السيارات عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة هربرت ديس. على أن يغادر منصبه بداية من 1 سبتمبر المقبل.

وحسب ما نقله موقع “سي أن أن بيزنس” المتخصّص، فقد كانت استقالة ديس ” خطوة مفاجئة” في ثاني أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

وسيتولى أوليفر بلوم رئيس قسم سيارات بورش في فولكسفاغن، منصب الرئيس التنفيذي، خلفا لديس المستقيل.

ولم تقدم فولكسفاغن أي توضيحات حول أسباب استقالة رئيسها التنفيذي. لكن تقريرا لرويترز أشار إلى أن عائلتي “بورش” و”بيش”، المالكتين لغالبية حقوق التصويت في الشركة، قد ضغطتا لدفع ديس إلى الاستقالة.

وعيّن هربرت ديس رئيسا تنفيذيا لفولكسفاغن في عام 2018. عقب “فضيحة تزوير المعلومات بشأن الانبعاثات”، التي أجبرت الشركة على دفع غرامات ضخمة في الولايات المتحدة وأوروبا.

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