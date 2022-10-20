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استقالة وزيرة الداخلية البريطانية لإرسالها وثيقة من بريدها الالكتروني

جواهر الشروق
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استقالة وزيرة الداخلية البريطانية لإرسالها وثيقة من بريدها الالكتروني
سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تقديم استقالتها بعد “انتهاك تقني” لقواعد الحكومة، ذلك بإرسالها وثيقة رسمية عبر بريدها الالكتروني الخاص.

وأوضحت سويلا برافرمان، إنها اضطرت إلى الاستقالة بعد أن انتهكت قواعد الحكومة، لكن لديها مخاوف بشأن توجهات حكومة رئيسة الوزراء ليز تروس، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقالت برافرمان في رسالة إلى تروس على تويتر: “لقد ارتكبت خطأ، وأنا أتحمل المسؤولية، وأستقيل”.

وأضافت إنها أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي إلى زميل برلماني، مضيفة أن هذا يمثل “انتهاكًا تقنيًا للقواعد” وبالتالي “كان من المناسب أن أذهب”.

وتعتبر بارفرمان الوزيرة الثانية التي تغادر الحكومة في أقل من أسبوع، حيث يشكل رحيلها مزيدًا من الضغط على تروس وهي تكافح للبقاء في السلطة بعد ستة أسابيع من دخولها داونينج ستريت.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن وزير النقل السابق “جرانت شابس”، من المرجح الآن أن يحل محل برافرمان.

وكانت الوزيرة المستقيلة، التي ترشحت أيضًا لقيادة الحزب قبل أن تقدم دعمها خلف تروس، شخصية شديدة الاستقطاب خلال فترة ولايتها القصيرة.

وقالت في المؤتمر السنوي للحزب في وقت سابق من هذا الشهر إن “حلمها” هو أن ترى طائرة تغادر بريطانيا تحمل طالبي لجوء إلى رواندا.

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