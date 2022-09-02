استقالة وزيرة الصحة البرتغالية بسبب سائحة هندية

استقالت وزيرة الصحة البرتغالية بعد انتقادات واسعة النطاق لقرارها إغلاق خدمات التوليد في حالات الطوارئ مؤقتا بعد وفاة سائحة هندية حامل.

جاءت استقالة تيميدو بعد ساعات من ورود أنباء عن وفاة امرأة حامل يوم السبت بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء نقلها بسيارة إسعاف من مستشفى سانتا ماريا الرئيسي في لشبونة، والذي لا توجد فيه أماكن شاغرة في خدمة طب الأطفال حديثي الولادة، إلى مستشفى آخر في العاصمة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن مارتا تيميدو قررت التنحي لأنها “أدركت أنه لم يعد لديها شروط للبقاء في المنصب”، وفقا لوكالة “رويترز”.

في بيان منفصل، قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إنه قبل استقالتها وشكر تيميدو على عملها، والذي تضمن تنظيم حملة تطعيم ناجحة ضد كوفيد 19.

واتخذت الحكومة هذا الإجراء لإغلاق خدمات التوليد في حالات الطوارئ ،خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، حيث لم يكن لدى العديد من المستشفيات ما يكفي من الأطباء خلال العطلة الصيفية.

انتقدت أحزاب المعارضة والبلديات الوزيرة لأن النساء الحوامل يضطررن في بعض الأحيان إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى المستشفيات البعيدة.