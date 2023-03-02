استقالة 4 أعضاء من المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

استقال، الخميس، أربعة أعضاء من المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، بِسبب ازدواجية المناصب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد طالبت في تاريخ سابق إطارات “الفاف”، بِضرورة اتّخاذ موقف فوري بِشأن حيازتهم أكثر من منصب، وذلك بِاختيار وظيفة واحدة فقط.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: عز الدين بن ناصر رئيس لجنة الكرة المحترفة (رئيس نادي نجم مقرة)، ومحمد غوثي مساعد رئيس لجنة التنسيق بين الرابطات/ وسط- شرق (رئيس رابطة أم البواقي)، وعبد الحفيظ فرقاني رئيس لجنة كأس الجمهورية والأمن (رئيس رابطة البليدة)، وتواتي دردور مساعد رئيس لجنة التنسيق بين الرابطات/ وسط- غرب (رئيس رابطة مستغانم).

وقالت هيئة الر ئيس جهيد زفيزف إن الرّباعي الوارد ذكره أعلاه، استقالوا من المكتب الفيدرالي، وفضّلوا شغل وظيفة واحدة على مستوى رابطات اللّعبة أو الأندية. مع الإشارة إلى أن المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” يضمّ 13 عضوا (بِمَن فيهم المُستقيلون).

وأضافت أن تعويض الرّباعي المُستقيل سيتمّ لاحقا، بِالطرق القانونية المعمول بها في هذا الشّأن. عِلما أن جهيد زفيزف لمّا فاز بِانتخابات “الفاف” في جويلية من العام الماضي، أدرج في قائمة الفريق الذي يعمل في مكتبه الفيدرالي، أسماءً لِإطارات احتياطية، يُمكن أن تلتحق بِالطاقم المُسيّر، لِأسباب مختلفة على غرار الاستقالة أو الإقالة أو ظرف قاهر.

وتتمثّل أسماء الإطارات الاحتياطية التي يُمكنها تعويض الرّباعي المُستقيل في: عماد عميسي، وحسام الدين حركات، وخليفة مزروة، وكمال خديس.