استقالتي لا رجعة فيها و تلقيت ضمانات برحيل المكتب الفيدرالي

شرف الدين عمارة لـ"الشروق":

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، بأن قرار استقالته من رئاسة الفاف نهائي ولا رجعة فيه، مشيرا بأن ترسيم استقالته سيكون خلال اجتماع المكتب الفيدرالي القادم المقرر عقده يوم الأحد 17 أفريل الجاري.

وقال عمارة في تصريح خاص للشروق: “استقالتي أكيدة ولا رجعة عنها مهما حدث، ولن أبقى رئيسا للفاف مستقبلا”، مضيفا: “ترسيم استقالتي سيكون خلال الجمعية العامة العادية التي سيحدد موعدها بتاريخ 17 أفريل الجاري موعد عقد اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف”.

إلى ذلك، أوضح عمارة بأن جدول أعمال اجتماع المكتب الفيدرالي المقرر في 17 أفريل الجاري سيحدد أيضا موعد عقد أشغال الجمعية العامة الانتخابية وفق ما تنص عليه قوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

في نفس السياق، كشف عمارة أنه تلقى ضمانات بتقديم جميع أعضاء المكتب الفيدرالي استقالتهم خلال الجمعية العامة العادية للفاف، وهذا من أجل فسح المجال للرئيس الجديد لاختيار أعضاء جدد للعمل معه في أحسن الظروف وفي شفافية تامة، قائلا في هذا السياق: “تلقيت ضمانات برحيل جميع أعضاء المكتب الفيدرالي الحالي خلال الجمعية العامة العادية”.