استقبال أول وفد من أبناء الجالية المشاركين في المخيمات الصيفية 2026

تم صبيحة اليوم السبت، 11 جويلية، بمطار الجزائر الدولي، استقبال أول وفد من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، المشاركين في برنامج المخيمات الصيفية لسنة 2026.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشباب، تمت مراسم الاستقبال تحت إشراف كل من وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب.

وضمّ الوفد 192 مشاركًا، في مستهل عملية استقبال الأفواج المستفيدة من هذا البرنامج الوطني، الذي يأتي تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، القاضية بتمكين 2000 طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الاستفادة من المخيمات الصيفية، في إطار تعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

ورحّب حيداوي في كلمة له بأبناء الجالية، مؤكدًا “أن الجزائر تفتح ذراعيها لأبنائها في كل مناسبة، وأن برنامج المخيمات الصيفية يشكل فضاءً للتعارف واكتشاف الوطن وتعزيز الروابط التي تجمع أبناء الجزائر أينما كانوا، تنفيذًا للرؤية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لعناية أبناء الجالية الوطنية بالخارج.”

وأضاف أن وزارة الشباب سخّرت جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية والبيداغوجية لضمان نجاح هذه الطبعة، من خلال توفير ظروف إقامة مريحة وبرنامج ثري يجمع بين التكوين والترفيه والاكتشاف.

من جانبه، أكد شايب أن هذا البرنامج يجسد “الاهتمام المتواصل الذي توليه الدولة الجزائرية لأبنائها المقيمين بالخارج، ويعكس حرصها على تعزيز جسور التواصل مع الأجيال الصاعدة من أبناء الجالية، بما يرسخ هويتهم الوطنية ويقوي صلتهم بوطنهم الأم، مشيدًا بالتنسيق القائم بين مختلف القطاعات لإنجاح هذه المبادرة الوطنية.”