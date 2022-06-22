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رياضة

استقبال حارّ للوفد المغربي بِالجزائر تُحاول أبواق نظام محمد السادس القفز فوقه

علي بهلولي
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استقبال حارّ للوفد المغربي بِالجزائر تُحاول أبواق نظام محمد السادس القفز فوقه
بعض أعضاء الوفد الرياضي المغربي بعد وصولهم إلى الجزائر

أكرمت اللجنة الجزائرية لِتنظيم ألعاب البحر المتوسّط، الأربعاء، وفادة المنتخب المغربي المُشارك في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة التي ستحتضنها مدينة وهران.

وحُظي الوفد المغربي بِاستقبال حارّ، بِالمطار الدولي “أحمد زبانة” بِمدينة وهران .

وعبّر رياضيو المغرب عن تشكّراتهم للسلطات العليا الجزائرية، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة.

وتُشارك المغرب بِوفد يضمّ 137 رياضي، بعدما حضرت في النسخة السابقة لِألعاب البحر المتوسّط عام 2018 بِمدينة طراغونة الإسبانية، بِتعداد قدره 114 رياضي.

والمُؤسف له أن زبانية نظام محمد السادس والقطط السّمينة للقصر الملكي والعيّاشة، يُحاولون الاصطياد في المياه العكرة، عن طريق فتح صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لِتشويه ألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022. وينبغي للشعب الجزائري التفطّن لِخبثهم، وكنس هذه القاذورات.

ويدلّ تصريح الرياضي المغربي (شريط الفيديو الأوّل المُدرج أعلاه) لمّا تحدّث عن “مفاجأة في الإستقبال الحارّ”، أن النظام المغربي شحن شعب هذا البلد كفاية، بِتسويد صورة الجزائر. حتى ينسون هموم ومعضلة البطالة والسكن ورداءة خدمات العلاج والبيروقراطية والفساد و…في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير، وساكنة منطقة الريف الذين يئنّون تحت وطأة القمع الملكي.

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