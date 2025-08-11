استقبال وزاري لممثلّي الجزائر في المسابقة الدولية للروبوت بكوريا الجنوبية

عادوا بثلاث ميداليات

أشرف وزيرا التربية الوطنية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة يوم الإثنين بمقر وزارة التربية الوطنية، على استقبال الفريق الوطني الذي مثّل الجزائر في المسابقة الدولية للشباب في الروبوت والذكاء الاصطناعي (IYRC 2025). التي احتضنتها كوريا الجنوبية يومي 5 و6 أوت.

وخلال هذا الاستقبال، هنّأ الوزيران أعضاء الفريق على “مشاركتهم المتميزة، مثمنين الجهود التي بذلوها، وتشريفهم للجزائر في هذا المحفل العلمي العالمي. الذي عرف مشاركة أكثر من 30 دولة”.

كما دعا الوزيران التلاميذ المتوّجين إلى “مواصلة العمل والإبداع، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في الاستحقاقات المقبلة”. وقد توّج الفريق الوطني الجزائري في المنافسة الدولية بثلاث ميداليات:

الميدالية الذهبية (المرتبة الأولى): عن مشروع MEDICart – روبوت ذكي يقدم حلولا متقدمة في مجال الرعاية الصحية، باستخدام الرؤية الحاسوبية.

الميدالية الفضية (المرتبة الثانية): عن مشروع ECOSORT – روبوت بيئي ذكي يساهم في تصنيف النفايات تلقائيًا، ويُعد نموذجًا للاستدامة البيئية.

الميدالية البرونزية (المرتبة الثالثة): عن مشروع Smart Zoo – نظام ذكي يعتمد على إنترنت الأشياء، للعناية التلقائية بالحيوانات.

وأرجعت وزارة التربية “هذه المشاركة النوعية، إلى الرؤية الاستراتيجية للقطاع، الرامية إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ومرافقتها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز حضور الجزائر في الفضاءات العلمية الإقليمية والدولية، تجسيدًا لالتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية”.