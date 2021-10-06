استقبال 480 ألف طالب على دفعات بالإقامات الجامعية

بداية من الجمعة المقبل ضمن تدابير وقائية

ستستقبل الإقامات الجامعية نحو 483 ألف طالب مقيم منهم 119 ألف من الناجحين الجدد في البكالوريا وهذا مع الانطلاق الرسمي للدروس يوم 11 أكتوبر المقبل وفقا لبروتوكول صحي خاص بالوقاية من فيروس كورونا.

وكشفت مصادر “الشروق” بأنه سيتم اعتماد نظام الدفعات لاستقبال الطلبة في الإقامات الجامعية في أحسن الظروف ووفقا للبروتوكل الصحي المسطر من قبل الوصاية لتسيير السنة الجامعية 2021-2022، ومن أجل ذلك جرى التنسيق بين مديري المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية لتخصيص بطاقات مختلفة وبالألوان لاستقبال الطلبة المقيمين وتوزيعهم حسب حجم الغرفة والتفرقة بين الدفعات المعتمدة عبر مؤسسات التعليم العالي والتي ستطبق نظام الدفعتين في الغالب وثلاث دفعات استثناء لمؤسسات أخرى، مع الترخيص للطلبة القاطنين في الجنوب وولايات بعيدة بالبقاء في الإقامات خلافا للبقية.

وتحضيرا لاستقبال 483640 طالب جامعي مقيم منهم 144731 ذكور و338910 إناث، سارع الديوان الوطني للخدمات الجامعية لإعادة تهيئة الإقامات الجامعية على المستوى الوطني، حيث تم غلق 7 منها من أجل إعادة التهيئة والترميم مع فتح 10 إقامات جديدة على المستوى الوطني، وبالنسبة لطلبة السنة أولى سيتم توفير الإقامة لـ119077 طالب جديد، وستفتح المطاعم الجامعية بداية من 8 أكتوبر الجاري لتقديم الوجبات للمقيمين بشكلها العادي ووفقا للبروتوكل الصحي المعمول به من خلال تميد ساعة استقبال الطلبة في وجبة العشاء حتى الساعة التاسعة ليلا لتجنب الاكتظاظ.

وفي سياق ذي صلة، سيتم تكثيف حملات التلقيح لفائدة الطلبة المقيمين على مستوى كل المدن الجامعية بالتنسيق مع المؤسسات البيداغوجية ومديريات الصحة وهذا تحسبا للموجة الرابعة ولاستكمال السنة الجامعية في أحسن الظروف.