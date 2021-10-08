استقدام الشبيبة لبن غيث قد يورطها مع “الفيفا”

سطمبولي يواصل تجريب كل العناصر تحضيرا لموقعة الرباط

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن رئيس النادي يزيد ياريشان، ربط اتصالا رسميا مع الدولي عبد الرؤوف بن غيث بهدف ضمه في الفترة الحالية، بسبب مشاركة الفريق في كأس الاتحاد الإفريقي، ومن ثم حاجة الشبيبة لعناصر يملكون الخبرة اللازمة في المسابقة القارية، خصوصا عقب وقوف ياريشان على محدودية اللاعبين المؤهلين قاريا، الأمر الذي جعله يغادر ملعب حيدرة عقب الهزيمة القاسية التي مني بها وديا أمام شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة الأربعاء الفارط.

وكان الدولي الجزائري، عبد الرؤوف بن غيث، قد قرّر قبل شهر فسخ تعاقده مع الترجي التونسي بصفة أحادية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، حسبما صرح به اللاعب لمختلف وسائل الإعلام التونسية وكذا الجزائرية منها، قبل أن تنفي اللجنة القانونية لنادي الترجي ذلك عبر بيان رسمي نشرته على صفحة الفريق على “الفايسبوك”، لتتحرك إدارة النادي التونسي منتصف الشهر الفارط لمقاضاته، من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب.

وأمام هذا الوضع سيشارك بن غيث مع الشبيبة، في حال انضمامه إليها ببطاقة دولية مؤقتة، ما يعني أن قضيته في المحكمة الرياضية الدولية ستبقى لفترات طويلة وقد يتم تغريمه وكذا النادي الذي سيتعاقد معه، ما قد يكلف إدارة “الكناري” تسديد مبالغ باهظة هي في منأى عنها.

وفي سياق متصل، تواصل التشكيلة القبائلية التحضير للمواجهة الإفريقية أمام الجيش الملكي المغربي يوم 16 من الشهر الحالي، حيث رفع الطاقم الفني من حجم التدريبات، وبات يركز على الجانب الفني، علما أن المدرب هنري سطمبولي يكون قد فصل وبنسبة كبيرة في التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها ممثل الكرة المغربية وذلك من خلال الإعتماد على رباعي المنتخب المحلي.

يشار أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد عين ثلاثي تحكيم من تونس لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي وضيفه شبيبة القبائل، يوم 16 أكتوبر، لحساب ذهاب الدور 16 من كأس الاتحاد الإفريقي، حيث أوكلت المهمة للحكم الرئيسي هيثم قيراط والمساعدين فوزي الجريدي وهدى عافين، بينما سيكون محرز المالكي حكما رابعا.