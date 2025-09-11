-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

استقرار أسعار النفط

محمد فاسي
استقرار أسعار النفط
ح.م
أسعار النفط

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس وسط ضغوط ناجمة عن ضعف الطلب في الولايات المتحدة وتزايد التوقعات بارتفاع الإمدادات العالمية.

وبحسب بيانات التداول سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا طفيفًا بسنت واحد أو ما يعادل 0.01% لتبلغ 67.62 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.03% إلى 63.69 دولار.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تحول تركيز الأسواق إلى توازنات العرض والطلب، خاصة في ظل زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأميركية، وتراجع أسعار المنتجين، إلى جانب مؤشرات ضعف في سوق العمل الأميركي، ما يعكس تباطؤًا في أداء الاقتصاد.

ويرى محللون أن هذه المعطيات قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

الاقتصاد الجزائري يتقدم… وقادر على التطور وفق المعايير العالمية

قريبًا.. منتجات طبية جزائرية قابلة للزرع تدخل السوق الأمريكية

توقيع اتفاقية تعاون ثنائية بين الجزائر وأوغندا

48.3 مليار دولار قيمة الصفقات المبرمة في معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر

وزير النقل يأمر بتحديد الموانئ القابلة للتخصّص في تصدير الإسمنت

سوناطراك تشارك في مؤتمر ومعرض “غازتك 2025” بميلانو

