استقطاب السياح وخدمات مميزة… شروط جديدة لتنظيم حج 2026

سحب الترخيص نهائيا والمتابعة القضائية للوكالات المحتالة

فرض الديوان الوطني للحج والعمرة شروطا صارمة أمام الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم حج 2026، ملزما إياها باستقطاب السياح الأجانب والمحليين وإثبات ذلك بوثائق رسمية، والالتزام التام بالإجراءات والضوابط التنظيمية، مع تسجيل بيانات الحجاج على منصة “نسك مسار”، محذرا من أنّ أي تجاوز أو احتيال سيواجه بسحب الترخيص نهائيا والمتابعة القضائية.

شرعت الوكالات الراغبة في تنظيم موسم الحج للموسم المقبل في سحب دفتر الشروط الذي حدّد بوضوح معايير الانتقاء، من بينها استقطاب السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة من 1 أوت 2024 إلى 31 جويلية 2025 وإثبات ذلك عبر شهادة إحصاء صادرة عن المصالح الولائية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، والتكفل بالسياح الجزائريين داخل الوطن خلال نفس الفترة، كما اشترط تقديم قائمة المرشدين الدينيين والمرافقين مرفقة بمؤهلاتهم، والحصول على موافقة كتابية من إدارة الشؤون الدينية بخصوص اختيار المرشد، على أن يكون موظفا في قطاع الوزارة.

وألزم الديوان الوكالات بإدخال بيانات حجاجها على منصة “نسك مسار”، مع التأكيد على أن أيّ إخلال أو تقصير يؤثر سلبا على تقييم الوكالة، وفي حال تسجيل قضايا نصب أو احتيال، تتعرض الوكالة لسحب الترخيص نهائيا إضافة إلى المتابعة القضائية.

وتقصى الوكالات من الترشح إذا كان صاحبها أو مسيّرها محل حكم قضائي نهائي بالإدانة، أو إذا حصلت على أكثر من نصف العلامة أو فوق المتوسط في تقييم الأداء الخاص بنشاط الحج، بالنسبة للوكالات التي شاركت في موسم 1446هـ، أو إذا بلغت نصف العلامة من الإجمالي العام للتقييم المحدّد بـ80/40 نقطة.

ويتم الإعلان عن القائمة الأولية للوكالات المؤهلة عبر الموقع الرسمي للديوان وفقا لمطارات الإقلاع المعتمدة، مع إمكانية تقديم الطعون كتابيا خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن تودع لدى مديرية نشاط الحج، المديرية الفرعية لتنظيم الحج بالجزائر العاصمة.

وتنشر القائمة النهائية حسب دفتر الشروط بعد دراسة الطعون، ويسلم الديوان للوكالات المؤهلة ترخيصا بتنظيم نشاط الحج، مرفقا بملحق يحدّد حصتها من الحجاج وفق الترتيب الوطني.

وفي حال انسحاب أي وكالة، يجب على ممثلها القانوني إبلاغ الديوان كتابيا خلال ثمانية أيام من تاريخ نشر القائمة النهائية، ليتم تعويضها بوكالة من نفس مطار الإقلاع، بينما يؤدي الانسحاب بعد انقضاء الآجال إلى إقصائها من موسم إلى موسمين، مع التزامها بالتبعات المالية المرتبطة بالتعاقد على الخدمات بالبقاع المقدسة.

وتتحمّل الوكالات المرخصة المسؤولية الكاملة عن تنظيم الحج، ويمنع عليها اللجوء إلى الشراكة أو المناولة من دون موافقة الديوان، كما تلتزم بالتصريح المسبق والكتابي بأي تعاقد على خدمات إضافية بالبقاع المقدسة، وباحترام الإجراءات والآجال المحدّدة للتعاقد على الخدمات الخاصة بالحجاج، وتوقّع الوكالة المرخصة على عقد نجاعة حسب ما تضمنه دفتر الشروط يحدّد الضوابط التنظيمية والخدماتية وآليات التقييم، مع متابعة تنفيذ عقود الخدمات الموقّعة بين الديوان ومتعهدي الخدمات.

وفي جانب الإسكان، يتعيّن على الوكالات التقيّد باختيار أماكن سكن الحجاج بالمدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، وفي مكة المكرمة بالقرب من الحرم، مع الالتزام بمواصفات دفتر الشروط والتعليمات الرسمية السعودية، بما في ذلك شروط السلامة والقواعد الصحية، وتشمل متطلبات الإقامة وجود بهو استقبال بمساحة مناسبة، مكتب للإرشاد، تكييف، صندوق أمانات، إنترنت عالي التدفق، إضافة إلى تجهيزات السلامة ومنافذ النجدة، مع إعطاء الأولوية للفنادق على الشوارع الرئيسية.

كما تلزم الوكالات المرخصة الراغبة في تنظيم صيغة الحج المحسّن، حسب ما تضمنه دفتر الشروط الجديد، بتعبئة الحصة الممنوحة واستيفاء التكاليف المالية المتعلقة بها، وفي حال عدم استقطاب كامل الحصة، تحرم من تنظيم هذه الصيغة لثلاثة مواسم متتالية.