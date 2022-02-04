استكمال السنة الجامعية.. هذا ما أمرت به وزارة التعليم

شدد الأمين العام لوزارة التعليم العالي، نور الدين غوالي، على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال المسار الدراسي للسنة الجامعية الحالية، من خلال “الالتزام التام” بالبروتوكول الصحي والبيداغوجي في ظل جائحة كورونا.

وأمر غوالي خلال اجتماع تنسيقي، الخميس، حول تحسين الخدمات الجامعية، حضره 15 مديرا للخدمات الجامعية بتكثيف الجهود والعمل على استكمال المسار الدراسي للسنة الجامعية الحالية في ظل جائحة كوفيد-19″, مؤكدا على ضرورة “الالتزام والاحترام التام للبروتوكول الصحي والبيداغوجي وكل الاجراءات الصحية الضرورية في هذا المجال”.

كما أكد غوالي على أهمية “مواصلة حملات التحسيس والتوعية لفائدة كل أفراد الأسرة الجامعية، لا سيما الطلبة للانخراط في عملية التلقيح, التي أصبحت الخيار الأكبر لمواجهة جائحة كورونا”.

وطالب ذات المسؤول بـ “مواصلة ترميم الإقامات الجامعية وتوفير التدفئة بها، ولا سيما تلك المسجلة على عاتق الولايات وهذا بصفة دائمة ومستمرة”، وكذا “تعزيز الأمن على مستوى الإقامات الجامعية وتوفير كل الوسائل الضرورية”.

من جهة أخرى، دعا غوالي مسؤولي الخدمات الجامعية إلى “فتح أبواب الحوار والتشاور مع كل الفاعلين الجامعيين، وفي مقدمتهم التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة”.

وعلى هامش هذا اللقاء، تم توزيع الدفعة الثانية من سيارات الإسعاف والمتكونة من 15 سيارة مجهزة بكل الوسائل والعتاد الطبي، على 15 مديرية للخدمات الجامعية عبر الوطن ومن بينها ولايات الجنوب.